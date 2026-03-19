Sci Freestyle, CdM: Miro Tabanelli trionfa a Tignes nello slopestyle, primo azzurro di sempre

"In allenamento le cose sembravano non andare al meglio - sono state le prime parole di Miro Tabanelli al termine della prova - ma in gara ho trovato subito ottime sensazioni. Non posso che ringraziare tutto lo staff, i miei allenatori, la famiglia, la mia fidanzata ed ora cercherò di dare del mio meglio anche nella finale del Big Air". Per Tabanelli si tratta nel complesso del quarto podio in carriera in Coppa del Mondo, con due successi e due secondi posti (Copper Mountain, dicembre 2023 e Pechini, dicembre 2024) arrivati sempre nel Big Air. E' invece nona nella finale femminile Maria Gasslitter: l'altoatesina figlia d'arte ha chiuso con 59,33 punti raccolti durante la prima run, nella classifica guidata dalla britannica Kirsty Muir con un bottino di 82,78 davanti alla canadese Elena Gaskell (76,60) e all'austriaca Lara Wolf (76,41). Tabanelli sale così al quarto posto della classifica di specialità dopo tre delle quattro prove in calendario: Ruud guida con 180 punti sul connazionale Schjerve (145) e su Sildaru (140), sono 133 i punti dell'azzurro. Muir è invece leader al femminile (200) seguita da Gaskell (185) e Hamill (172) con Gasslitter decima a quota 107, l'ultima sfida è in programma il prossimo fine settimana a SilvaPlana, in Svizzera. Tabanelli e Gasslitter torneranno però in gara già venerdì 20 marzo alle 19 per le finali del Big Air, ultimo atto della tappa francese.