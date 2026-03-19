Sci Freestyle, CdM: Miro Tabanelli trionfa a Tignes nello slopestyle, primo azzurro di sempre

19 Mar 2026 - 16:43

Miro Tabanelli trionfa a Tignes e diventa il primo azzurro ad imporsi nello SlopeStyle in Coppa del Mondo, eguagliando la sorella minore Flora, salita sul gradino più alto del podio della specialità nel febbraio 2025. Prima di oggi nessun atleta maschio italiano era salito sul podio della specialità, con un ottavo posto (Eder 2013, Canal 2014) come miglior risultato. E' una prova magistrale quella del ventunenne emiliano del Centro Sportivo dell'Esercito, già capace in carriera di vincere nel massimo circuito ma nel Big Air, proprio a Tignes dodici mesi fa. E sempre la neve di Tignes aveva battezzato il suo miglior risultato personale nello SlopeStyle, un nono posto targato 2024: oggi però non c'è stata storia sulla neve francese, con Tabanelli capace di mettere subito a segno un punteggio di 83,31 che non ha concesso replica agli avversari. Nella seconda rotazione il campione olimpico Birk Ruud ha provato a rifarsi sotto, ma il norvegese si è dovuto fermare al secondo posto (82,08) con l'estone Henry Sildaru terzo con 81,76, unico altro atleta a superare la fatidica soglia degli 80 punti. 

"In allenamento le cose sembravano non andare al meglio - sono state le prime parole di Miro Tabanelli al termine della prova - ma in gara ho trovato subito ottime sensazioni. Non posso che ringraziare tutto lo staff, i miei allenatori, la famiglia, la mia fidanzata ed ora cercherò di dare del mio meglio anche nella finale del Big Air". Per Tabanelli si tratta nel complesso del quarto podio in carriera in Coppa del Mondo, con due successi e due secondi posti (Copper Mountain, dicembre 2023 e Pechini, dicembre 2024) arrivati sempre nel Big Air. E' invece nona nella finale femminile Maria Gasslitter: l'altoatesina figlia d'arte ha chiuso con 59,33 punti raccolti durante la prima run, nella classifica guidata dalla britannica Kirsty Muir con un bottino di 82,78 davanti alla canadese Elena Gaskell (76,60) e all'austriaca Lara Wolf (76,41). Tabanelli sale così al quarto posto della classifica di specialità dopo tre delle quattro prove in calendario: Ruud guida con 180 punti sul connazionale Schjerve (145) e su Sildaru (140), sono 133 i punti dell'azzurro. Muir è invece leader al femminile (200) seguita da Gaskell (185) e Hamill (172) con Gasslitter decima a quota 107, l'ultima sfida è in programma il prossimo fine settimana a SilvaPlana, in Svizzera. Tabanelli e Gasslitter torneranno però in gara già venerdì 20 marzo alle 19 per le finali del Big Air, ultimo atto della tappa francese.

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