Sci alpino: Shiffrin in testa nello slalom di Aare, Dalla Mea 15.a

Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Aare, il nono e penultimo della stagione. Col tempo di 50.22, la statunitense precede la giovane polivalente tedesca Emma Aicher (50.73), unica vera sua concorrente nella corsa per la conquista della coppa del mondo. Terza l'austriaca Katharina Truppe (50.79). Per l'Italia - con sole e fondo non duro su un tracciato non complicato - dopo la prova delle prime trenta atlete al momento in classifica c'è solo la friulana Lara Dalla Mea 15/a in 52.19 e sofferente per un fastidioso mal di schiena. E' invece uscita la trentina Martina Peterlini che accusa problemi ad un ginocchio. Seconda decisiva manche alle 12,30.