Allarme Sinner a poche ore dalla finale: "Ho accusato un piccolo problema alla schiena"

Il giovane azzurro analizza anche gli aspetti tecnici: "Con le palle nuove il campo è molto veloce, con quelle usate rallenta parecchio. Bisogna essere precisi nel posizionamento per trovare il ritmo giusto". Guardando alla finale contro Medvedev, Sinner commenta: "È tornato a giocare ad altissimi livelli, serve con potenza, risponde brillantemente e gioca profondo. Sta cercando di essere aggressivo e mettere pressione. È passato tempo dall'ultima volta che ci siamo affrontati, vedremo cosa succederà". La finale promette spettacolo e rappresenta per Sinner l'occasione di completare un percorso di crescita e confermare la sua competitività ai massimi livelli del circuito.