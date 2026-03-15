Allarme Sinner a poche ore dalla finale: "Ho accusato un piccolo problema alla schiena"

15 Mar 2026 - 10:28
 Sinner (Indian Wells 2026) © Getty Images

 Sinner (Indian Wells 2026) © Getty Images

Soddisfatto ma concentrato, Jannik Sinner si presenta in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells contro Alexander Zverev. Il numero due del mondo mostra lucidità e consapevolezza: davanti a lui c'è una grande occasione, la finale contro Daniil Medvedev, avversario in forma e capace di spingere forte con il servizio e colpi profondi. Sinner racconta le sue condizioni fisiche: "Avevo un leggero problema alla schiena prima della partita, ma il servizio mi ha dato fiducia fin dall'inizio. Sono riuscito a rimanere calmo e a variare il gioco di risposta. Il caldo non mi influenza più come prima, abbiamo lavorato proprio per questo".

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Il giovane azzurro analizza anche gli aspetti tecnici: "Con le palle nuove il campo è molto veloce, con quelle usate rallenta parecchio. Bisogna essere precisi nel posizionamento per trovare il ritmo giusto". Guardando alla finale contro Medvedev, Sinner commenta: "È tornato a giocare ad altissimi livelli, serve con potenza, risponde brillantemente e gioca profondo. Sta cercando di essere aggressivo e mettere pressione. È passato tempo dall'ultima volta che ci siamo affrontati, vedremo cosa succederà". La finale promette spettacolo e rappresenta per Sinner l'occasione di completare un percorso di crescita e confermare la sua competitività ai massimi livelli del circuito.

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