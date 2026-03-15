Super Kimi Antonelli: un italiano vince in Formula 1 venti anni dopo Fisichella

Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gp di Shanghai: un successo che riporta l'Italia sul gradino più alto del podio in Formula 1 dopo 20 anni. L'ultimo italiano a vincere un Gran Premio di F1, infatti, era stato Giancarlo Fisichella in Malesia il 19 marzo 2006 alla guida della Renault. Antonelli, 19 anni, 6 mesi e 21 giorni, è anche il secondo vincitore più giovane di sempre in F1: il record spetta a Max Verstappen a 18 anni e 228 giorni (Gp Spagna 2016 su Red Bull).