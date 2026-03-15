Aci, il presidente La Russa: "Trionfo Antonelli atteso 20 anni, cresciuto in Aci Team Italia"

15 Mar 2026 - 10:45

"Un trionfo atteso 20 anni che arriva da un campione italiano di poco meno di vent'anni, individuato e cresciuto nel percorso formativo dell'Aci Team Italia che conferma la sua eccellenza a vantaggio dei giovani talenti dell'automobilismo. Si corona il sogno non solo del nostro pilota al suo primo successo mondiale, ma dei milioni di tifosi italiani e di tutta la Federazione sportiva dell'Automobile Club d'Italia". Lo dichiara il presidente dell'Aci, Geronimo La Russa, accompagnando Andrea Kimi Antonelli sul gradino più alto del podio del Gp della Cina. "Non poteva esserci conclusione migliore per il weekend di Antonelli - continua La Russa - che si prende lo scettro anche di più giovane poleman nella storia della Formula 1 a 19 anni, 6 mesi e 17 giorni. Questa vittoria riaccende l'orgoglio di un Paese storicamente protagonista nel motorismo sportivo. La vittoria di Antonelli rappresenta una straordinaria soddisfazione per tutto il movimento automobilistico italiano e conferma la validità del percorso di formazione e valorizzazione dei giovani talenti sviluppato dall'Aci, in qualità di Federazione nazionale. Il suo successo è motivo di grande orgoglio per l'Italia e rappresenta uno stimolo importante per le tante promesse dell'automobilismo tricolore che si apprestano ad affrontare la stagione 2026, sia nei nostri kartodromi sia sui circuiti che ospitano i campionati organizzati da Aci Sport".

Antonelli è cresciuto nel vivaio di Aci Sport fin dai primi passi nel karting, dopo essere stato individuato al Kart Summer Camp della Scuola Federale ACI Sport 'Michele Alboreto'. Nel suo percorso di crescita la Federazione ha continuato a sostenerne lo sviluppo sportivo anche nel passaggio alle monoposto, facendone un importante esponente del programma Aci Team Italia.

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