F1, Antonelli dopo Ascari: primo italiano a vincere un GP con pole e giro veloce dal 1953

15 Mar 2026 - 10:29
Alberto Ascari © Getty Images

Alberto Ascari © Getty Images

La domenica indimenticabile di Andrea Kimi Antonelli si è completata con un altro record nazionale. Il pilota bolognese, infatti, è diventato il primo italiano dal 1953 a vincere un GP conquistando anche la pole position e il giro veloce nello stesso weekend. Prima di lui c'era riuscito solo Alberto Ascari nel GP di Gran Bretagna di ormai 53 anni fa, nella stessa stagione in cui si laureò campione del mondo.

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