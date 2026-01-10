Logo SportMediaset

Scherma: Cdm fioretto donne, Francesca Palumbo argento a Hong Kong

10 Gen 2026 - 14:11

Francesca Palumbo brilla d'argento nella Coppa del Mondo di fioretto femminile a Hong Kong. Solo la statunitense Lee Kiefer, numero 1 del ranking internazionale, ha fermato la straordinaria marcia della fiorettista dell'Aeronautica Militare verso un secondo posto che rappresenta il suo miglior risultato in carriera nel circuito iridato a livello individuale. Ha chiuso invece ai piedi del podio Martina Sinigalia, 6^ classificata e fermata proprio dalla compagna di Nazionale nel derby dei quarti di finale. Proveniente dalle qualificazioni del venerdì, Francesca Palumbo è stata protagonista oggi di una splendida prestazione cominciata con i successi sulla francese Ranvier (15-9) e sulla giapponese Nagase (15-2). A seguire, l'atleta lucana di stanza a Frascati ha dovuto affrontare due assalti tutti in "casa Italia": prima, negli ottavi, ha superato per 15-10 la capitana Arianna Errigo, poi nei quarti ha battuto 15-11 Martina Sinigalia ottenendo così la certezza di un posto sul podio. Ma non si è fermata lì: in semifinale Palumbo ha dominato contro la francese Morgane Patru, imponendosi 15-4 e arrivando così a sfidare in finale l'americana Lee Kiefer. E anche nell'ultimo atto Francesca ha lottato fino all'ultima stoccata possibile, in un match equilibrato e risolto dalla numero uno del mondo solo nelle battute conclusive con il risultato di 15-12. 

