Rugby: Sei Nazioni, Menoncello in corsa per miglior giocatore torneo

20 Mar 2026 - 13:58

Il centro dell'Italia e della Benetton Rugby Tommaso Menoncello sarà in corsa, per il terzo anno consecutivo, come miglior giocatore del Guinness Sei Nazioni. Il trequarti trevigiano, eletto Guinness Player of the Match il 7 marzo scorso all'Olimpico nella storica vittoria contro l'Inghilterra, si conferma uno dei punti di riferimento del rugby internazionale, consolidando la propria presenza nella shortlist dei candidati per il titolo di miglior atleta del Torneo. Con trentanove caps all'attivo a soli 23 anni, Menoncello si contenderà il titolo di stella del più antico e prestigioso appuntamento della scena rugbistica globale con l'ala transalpina Louis Bielle-Biarrey, quella scozzese Kyle Steyn ed il centro irlandese Stuart McCloskey dopo essere stato votato dai fans come Player of the Championship del Guinness Sei Nazioni 2024 ed aver raccolto un ampio numero di preferenze anche nel 2025, piazzandosi al secondo posto dietro di Bielle-Biarrey, con cui si rinnova la sfida. Tra i protagonisti del brillante Guinness Sei Nazioni della squadra allenata da Gonzalo Quesada anche nell'edizione appena conclusa, con la meta segnata all'Inghilterra nel primo tempo e la marcatura della vittoria costruita nella ripresa servendo Marin tra gli highlights personali, Menoncello è insieme ad Andrea Masi l'unico italiano ad essersi aggiudicato il titolo di MVP del Torneo dalla sua istituzione nel 2004. Le nomination per il titolo di Player of the Championship sono state individuate tra gli atleti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei fans tra quelli inseriti del XV ideale del Torneo. 

Ultimi video

01:24
MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

01:26
Sinner: "Buon momento"

Sinner: "Buon momento"

00:46
MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

00:27
MCH NEONATO BASEBALL MCH

Presa dell'anno in Mlb: incredibile papà con un neonato in braccio

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

01:30
Sinner torna a vincere

Sinner torna a vincere

01:05
Sinner si gode il momento

Sinner si gode il momento

01:19
Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

01:21
La lunga sfida di Sinner

La lunga sfida di Sinner

02:05
Volley, Civitanova c'è

Volley, Civitanova c'è

02:01
L'eredità olimpica

L'eredità olimpica

01:16
Indian Wells, Sinner sfida Zverev

Indian Wells, Sinner sfida Zverev

03:21
13 SRV TUTTI PAZZI PER IL BASEBALL OK

Tutti pazzi per l'Italbaseball tra caffè e... Juventus

00:59
hockey

Hockey Pista, lo spettacolo della Coppa Italia a Trissino

01:31
Alcaraz non perdona

Alcaraz non perdona

01:24
MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Sfuma il sogno mondiale dell'Italia del baseball: azzurri battuti 4-2 dal Venezuela a Miami

50) New Orleans Saints (NFL): 2,08 miliardi di dollari

Le 50 squadre più ricche al mondo secondo Forbes

Italbaseball da sogno! Gli azzurri battono anche Portorico e fanno la storia: è semifinale

L'Italbaseball sfida il Venezuela per un sogno: "Festeggeremo solo quando avremo finito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:37
Sci: a Lillehammer Pirovano punta al tetto del mondo
15:15
Anche Igor Cassina a "Lo Spettacolo della Salute"
13:58
Rugby: Sei Nazioni, Menoncello in corsa per miglior giocatore torneo
13:42
Nuoto, Cameron McEvoy fa il record mondiale nei 50 sl
11:14
Tennis: Atp Miami, Sinner debutta contro Dzumhur