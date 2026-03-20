Nuoto, Cameron McEvoy fa il record mondiale nei 50 sl

Cameron McEvoy è il nuovo uomo più veloce del pianeta in acqua. Il 31enne australiano ha stabilito il record del mondo nei 50 metri stile libero con il tempo di 20"88 durante l'Open di Shenzhen, in Cina, migliorando di tre centesimi il precedente primato di 20"91 appartenente al brasiliano César Cielo, realizzato nel 2009 a San Paolo nell'era dei costumoni. Campione olimpico della specialità ai Giochi di Parigi 2024, McEvoy conferma il suo dominio nello sprint più breve del nuoto, dopo i titoli mondiali conquistati nel 2023 e nel 2025. L'australiano, originario della Gold Coast, abbassa sensibilmente il proprio personale (21"06 nel 2023) e apre una nuova era nella distanza regina della velocità. "L'obiettivo era scendere sotto i 22 secondi", ha dichiarato dopo la gara, sottolineando la crescita progressiva che lo ha portato al primato. Per l'impresa incassa anche un premio di 20mila dollari. McEvoy, che in passato sognava di diventare astronauta, continua a viaggiare a velocità "stellari", ma stavolta lo fa in corsia.