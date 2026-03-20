Tennis: Atp Miami, Sinner debutta contro Dzumhur
Dopo la densa giornata di giovedì a Miami, con 50 partite in programma, Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Luciano Darderi conoscono i loro primi avversari al "Miami Open presented by Itaù", secondo Masters 1000 della stagione, in scena sul duro all'Hard Rock Stadium dal 18 al 29 marzo (montepremi 9.415.725 dollari). Sinner (2 ATP) domani debutterà contro il bosniaco Damir Dzumhur (76, nessun precedente). Cobolli (14) inizierà il suo percorso contro il belga Raphael Collignon (72, nessun precedente), mentre Darderi (18) sfiderà il ventenne spagnolo Martin Landaluce (151, nessun precedente).