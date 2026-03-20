Anche Igor Cassina a "Lo Spettacolo della Salute"

Il 24 marzo al Teatro Nazionale di Milano torna la 5ª edizione de Lo Spettacolo della Salute, il format ideato da Giorgio Leo e Vito Stolfi che unisce divulgazione, testimonianza e motivazione per promuovere uno stile di vita attivo e consapevole.



Un appuntamento che, dopo aver consolidato il proprio percorso tra Veneto e Lombardia, torna nel capoluogo lombardo alzando ulteriormente il livello della proposta. Non un convegno tradizionale, ma uno spettacolo che fonde linguaggi diversi per rendere la salute un tema culturale, accessibile e condiviso.



Sul palco si alterneranno medici, scienziati, sportivi e divulgatori, protagonisti di un racconto collettivo capace di ispirare e fornire strumenti concreti contro uno dei fenomeni più diffusi del nostro tempo: la sedentarietà.

Quattro i macrotemi al centro dell’edizione 2026: alimentazione sana e responsabile, esercizio fisico e scienza, prevenzione e longevità, motivazione. Un filo conduttore che attraversa discipline diverse ma converge su un messaggio chiaro: la salute è una scelta quotidiana, ma anche una responsabilità educativa e sociale partendo dalla lotta alla sedentarietà.



Tra i protagonisti Luca Mazzucchelli, psicologo e divulgatore tra i più seguiti in Italia, capace di tradurre la teoria in strumenti pratici per la vita quotidiana; Sara Gandini, epidemiologa e direttrice allo IEO di Milano, con oltre 400 pubblicazioni scientifiche; Leni Marseglia, psicosessuologa e longevity expert; Igor Cassina, oro olimpico ad Atene 2004 e oggi formatore sulla mentalità vincente.

A questi si affiancano Maurizio Dallocchio, professore di Finanza Aziendale in Bocconi, che porterà una riflessione sul rapporto tra economia e benessere; David Mariani, ideatore del modello Healthy Habits che integra neuroscienze e comportamento; Daniela Biserni, specialista in nutrizione clinica e prevenzione; e Stefano Massaro, imprenditore attivo nell’innovazione digitale applicata alla salute.



Tra le principali novità della 5ª edizione, l’Educational World, una mattinata gratuita dedicata a studenti delle scuole medie e superiori. Un format pensato per parlare alle nuove generazioni con linguaggi diretti e strumenti concreti, affrontando temi centrali come alimentazione, movimento, disconnessione digitale e motivazione. Sul palco dell’Educational saliranno Martina Caironi, icona dello sport paralimpico italiano e simbolo di resilienza e ripartenza; Valentina Pano, divulgatrice impegnata sul tema del benessere digitale; Federico Leardi, CEO di GetFIT, tra le realtà più innovative nel mondo fitness; e Marcello Accanto, co-founder di Prevenzione a Tavola, impegnato nella diffusione dell’educazione nutrizionale. Quattro prospettive diverse, unite dall’obiettivo di accendere consapevolezza nei più giovani.



L’ingresso all’evento pomeridiano ha un costo a partire da 10 euro e l’intero ricavato sarà devoluto a Show Care, organizzazione di volontariato che promuove percorsi gratuiti e monitorati di esercizio fisico per pazienti oncologici. Il contributo sosterrà in particolare il potenziamento del centro di Treviso e lo sviluppo di un nuovo polo a Milano, in collaborazione con GetFIT.

Un progetto concreto che mira ad ampliare l’accesso all’attività fisica come strumento di prevenzione e supporto alla salute, con percorsi dedicati a persone con ISEE inferiore a 30.000 euro.

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