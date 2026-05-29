Roland Garros senza Sinner, chi è il favorito? La vera finale sarà... la semifinale

''La parte alta è così aperta. Non ho mai visto una cosa del genere da venti anni", commenta l'ex tennista Gilles Simon, aggiungendo: "Sarà molto interessante vedere chi uscirà e chi invece, sarà ponto a cogliere la propria chance''. Chi ne trarrà beneficio? ''Flavio Cobolli, un vero giocatore su terra battuta, ha sicuramente le proprie carte da giocare", sottolinea Llodra, aggiungendo che il tennista romano ha "fiducia e nulla da perdere''. Uno altro sogno azzurro lungo le rive della Senna proprio nell'anno in cui si celebra il 70/o anniversario dello storico gemellaggio tra Roma e Parigi. E 50 anni fa l'ultimo azzurro a vincere lo slam, Adriano Panatta.