Roland Garros senza Sinner, chi è il favorito? La vera finale sarà... la semifinale

29 Mag 2026 - 11:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Djokovic mima il gesto del violino a fine match © Getty Images

Djokovic mima il gesto del violino a fine match © Getty Images

"Sinner al tappeto, chi può vincere ora?". E' la domanda che si fanno a Parigi dopo la clamorosa uscita del n.1 del tennis mondiale: anche i principali quotidiani francesi provano ora a rilanciare un totonomi per lo slam che già privo di Carlos Alcaraz, fermo per infortunio, ha perso anche il leader dato naturalmente per favorito. "Il numero uno ha vacillato, con una defaillance tanto folle quanto inesorabile" scrive Le Parisien.

Ma "come la natura, anche il tennis ha orrore del vuoto'', sottolinea il quotidiano francese evocando ora tra i papabili un grande habitué del Roland Garros, Novak Djokovic. ''L'esperienza conta molto in questo genere di situazionio'', spiega il consulente sportivo di France Televisions, Michael Llodra. ''Piu ci avvicineremo alle fasi finali, più Djokovic sarà difficile da affrontare perché avrà acquistato fiducia''.

Il piu solido, almeno sulla carta, risponde però al nome di Alexander Zverev: il tedesco numero 2 si è già issato in finale a Parigi nel 2024. Posti nella stessa parte del tabellone, Zverev e Djokovic potrebbero, salvo altri colpi di scena, affrontarsi in semifinale. Mentre l'altro lato è più aperto che mai, con un unico top player, il canadese Félix Auger-Aliassime.

''La parte alta è così aperta. Non ho mai visto una cosa del genere da venti anni", commenta l'ex tennista Gilles Simon, aggiungendo: "Sarà molto interessante vedere chi uscirà e chi invece, sarà ponto a cogliere la propria chance''. Chi ne trarrà beneficio? ''Flavio Cobolli, un vero giocatore su terra battuta, ha sicuramente le proprie carte da giocare", sottolinea Llodra, aggiungendo che il tennista romano ha "fiducia e nulla da perdere''. Uno altro sogno azzurro lungo le rive della Senna proprio nell'anno in cui si celebra il 70/o anniversario dello storico gemellaggio tra Roma e Parigi. E 50 anni fa l'ultimo azzurro a vincere lo slam, Adriano Panatta.

Roland Garros, la sconfitta di Sinner sui siti internazionali: "Notizia bomba, il caldo elimina il n.1"

1 di 7
© Foto da web | As (Spagna): "Notizia bomba, il caldo elimina Sinner"
© Foto da web | As (Spagna): "Notizia bomba, il caldo elimina Sinner"
© Foto da web | As (Spagna): "Notizia bomba, il caldo elimina Sinner"

© Foto da web | As (Spagna): "Notizia bomba, il caldo elimina Sinner"

© Foto da web | As (Spagna): "Notizia bomba, il caldo elimina Sinner"

Ultimi video

02:21
Kogasso: "Serata super speciale per me"

Kogasso: "Serata super speciale per me"

00:21
CLIP SOCIAL BOXE SRV

Tedua lancia Ring Project ad Arenzano: una serata tra boxe, hip hop e solidarietà

03:11
Un sogno italiano

Un sogno italiano

01:00
Elmaghraby: "Sono e rimango il numero 1 in Italia"

Elmaghraby: "Sono e rimango il numero 1 in Italia"

00:48
Il segreto di Schinina sul ring: i calzini di... Maradona

Il segreto di Schinina sul ring: i calzini di... Maradona

00:23
"Da enciclopedia della boxe": Bologna, un montante spettacolare

"Da enciclopedia della boxe": Bologna, un montante spettacolare

00:54
"Scateniamo l'inferno!": Kogasso, la carica da brividi del maestro Gigliotti

"Scateniamo l'inferno!": Kogasso, la carica da brividi del maestro Gigliotti

01:03
MCH INGRESSI ROLAND GARROS 24/5 MCH

Tutti pazzi per Jannik Sinner a Parigi: che accoglienza al Roland Garros!

01:01:11
Bologna VS Schininà

Bologna VS Schininà

54:31
Kogasso VS Muslimov

Kogasso VS Muslimov

01:28
Bologna: "La mia voglia di andare avanti mi ha fatto arrivare fino a qua"

Bologna: "La mia voglia di andare avanti mi ha fatto arrivare fino a qua"

01:11
Kogasso, un colpo da "Mamba": Dezan si gasa e impazzisce

Kogasso, un colpo da "Mamba": Dezan si gasa e impazzisce

00:58
Veleni, fischi e "buuu": Elmaghraby batte Lizzi, ma scoppia la polemica

Veleni, fischi e "buuu": Elmaghraby batte Lizzi, ma scoppia la polemica

42:44
Elmaghraby VS Lizzi

Elmaghraby VS Lizzi

02:49:55
TAF 13 - The Art of Fighting

TAF 13 - The Art of Fighting

02:21
Kogasso: "Serata super speciale per me"

Kogasso: "Serata super speciale per me"

I più visti di Altri Sport

Strapotere Vingegaard

Strapotere Vingegaard

Tristezza e sollievo: ritrovati i resti del Ragno di Lecco Mario Conti

CLIP SOCIAL BOXE SRV

Tedua lancia Ring Project ad Arenzano: una serata tra boxe, hip hop e solidarietà

MCH INGRESSI ROLAND GARROS 24/5 MCH

Tutti pazzi per Jannik Sinner a Parigi: che accoglienza al Roland Garros!

MCH SINNER MOSTRA LA COPPA AI TIFOSI IN DELIRIO MCH

Sinner mostra la Coppa ai tifosi in delirio

MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Djokovic mima il gesto del violino a fine match
11:42
Roland Garros senza Sinner, chi è il favorito? La vera finale sarà... la semifinale
Sinner al Roland Garros
11:33
Roland Garros, perché Sinner ha giocato a mezzogiorno contro Cerundolo?
11:02
Basket: Alessandro Rossi nuovo coach di Dolomiti Energia Trentino
10:57
Basket, Alessandro Rossi nuovo coach di Dolomiti Energia Trentino
09:48
La Juve ricorda l'Heysel: "Per sempre nei nostri cuori"