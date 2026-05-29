Roland Garros senza Sinner, chi è il favorito? La vera finale sarà... la semifinale

Roland Garros, la sconfitta di Sinner sui siti internazionali: "Notizia bomba, il caldo elimina il n.1"
© Foto da web | As (Spagna): "Notizia bomba, il caldo elimina Sinner"
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"Sinner al tappeto, chi può vincere ora?". E' la domanda che si fanno a Parigi dopo la clamorosa uscita del n.1 del tennis mondiale: anche i principali quotidiani francesi provano ora a rilanciare un totonomi per lo slam che già privo di Carlos Alcaraz, fermo per infortunio, ha perso anche il leader dato naturalmente per favorito. "Il numero uno ha vacillato, con una defaillance tanto folle quanto inesorabile" scrive Le Parisien.
Ma "come la natura, anche il tennis ha orrore del vuoto'', sottolinea il quotidiano francese evocando ora tra i papabili un grande habitué del Roland Garros, Novak Djokovic. ''L'esperienza conta molto in questo genere di situazionio'', spiega il consulente sportivo di France Televisions, Michael Llodra. ''Piu ci avvicineremo alle fasi finali, più Djokovic sarà difficile da affrontare perché avrà acquistato fiducia''.
Il piu solido, almeno sulla carta, risponde però al nome di Alexander Zverev: il tedesco numero 2 si è già issato in finale a Parigi nel 2024. Posti nella stessa parte del tabellone, Zverev e Djokovic potrebbero, salvo altri colpi di scena, affrontarsi in semifinale. Mentre l'altro lato è più aperto che mai, con un unico top player, il canadese Félix Auger-Aliassime.
''La parte alta è così aperta. Non ho mai visto una cosa del genere da venti anni", commenta l'ex tennista Gilles Simon, aggiungendo: "Sarà molto interessante vedere chi uscirà e chi invece, sarà ponto a cogliere la propria chance''. Chi ne trarrà beneficio? ''Flavio Cobolli, un vero giocatore su terra battuta, ha sicuramente le proprie carte da giocare", sottolinea Llodra, aggiungendo che il tennista romano ha "fiducia e nulla da perdere''. Uno altro sogno azzurro lungo le rive della Senna proprio nell'anno in cui si celebra il 70/o anniversario dello storico gemellaggio tra Roma e Parigi. E 50 anni fa l'ultimo azzurro a vincere lo slam, Adriano Panatta.
© Foto da web | As (Spagna): "Notizia bomba, il caldo elimina Sinner"
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