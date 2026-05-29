Playoff Nba, vince San Antonio. Si va a gara7

Dopo la netta sconfitta di gara-5 e di fronte alla possibile eliminazione, gli Spurs reagiscono giocando una partita ai limiti della perfezione e battono Oklahoma 118-91. San Antonio, trascinata da un Victor Wembanyama subito carichissimo e quindi autore di una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi, prende le redini del gioco già dal 1° quarto e comanda fino alla fine grazie ad una prestazione difensiva che tiene l'MVP Shai Gilgeous-Alexander a 15 punti e i Thunder al 37.2% complessivo dal campo. Le finali della Western Conference di decideranno quindi a gara-7, in programma sabato notte a Oklahoma City. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA. Finale Eastern Conference (3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers 4-0, qual. New York Knicks Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 115-104 Gara 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 109-93 Gara 3: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 108-121 Gara 4: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 93-130 Finale Western Conference (1) Oklahoma City Thunder vs. (2)San Antonio Spurs 3-2 Gara 1: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 115-122 Gara 2: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 122-113 Gara 3: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 108-123 Gara 4: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 103-82 Gara 5: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 127-114 Gara 6: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 118-91 Gara 7: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 31/05 ore 2.00 *se necessario