Nuoto. Assoluti fondo: Paltrinieri vince la 10 km, Caponi 2/a nella gara femminile

01 Giu 2026 - 23:05
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Gregorio Paltrinieri vince in 1h48'25"7 la dieci chilometri che ha aperto gli Assoluti di fondo in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle spalle della leggenda azzurra nata a Carpi 31 anni fa e al terzo titolo nei campionati assoluti sulla distanza, si piazza Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto e la qualificazione di diritto in base al regolamento in 1h48'26"6. Domenico Acerenza completa il podio tutto targato Fiamme Oro in 1h48'28"6. Quarta posizione per Andrea Filadelli (Marina Militare) in 1h48'30"1, quinto Dario Verani (Esercito) in 1h48'33"8. Nella prova femminile vince la spagnola Angela Martinez in 1h58'14"8; secondo posto per Linda Caponi (Carabinieri) in 1h58'17"6 che si prende titolo assoluto e pass per gli europei di Parigi. Completano il podio nazionale Giulia Berton (Marina Militare), quarta in 1h58'27"5, e Alessia Ossoli (Aurelia Nuoto), settima in 1h58'53"7. 

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