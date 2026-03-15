Basket donne, torneo pre-Mondiale: Italia battuta dagli Usa

Prima sconfitta per la Nazionale Femminile al torneo pre-Mondiale in corso di svolgimento a San Juan. Dopo aver battuto Porto Rico e Nuova Zelanda, le Azzurre sono state sconfitte dagli Stati Uniti (93-59), squadra campionessa del mondo e olimpica in carica. Nelle altre partite del girone, il Senegal ha battuto 61-45 la Nuova Zelanda mentre la Spagna, superando Porto Rico 91-52, è la prima squadra del nostro girone a qualificarsi per il Mondiale. Il ko con Team USA non compromette il cammino dell'Italia verso la FIBA Women's World Cup, in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre: due le partite ancora da giocare, alle Azzurre manca solo una vittoria ma la qualificazione potrebbe arrivare anche in caso di due sconfitte con Spagna e Senegal. Le Azzurre tornano in campo oggi alle ore 22.00 italiane con la Spagna, ultimo impegno il 17 marzo col Senegal alle ore 19.00 italiane.