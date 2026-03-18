Vela, Banti e Tita tornano a gareggiare insieme: "Difenderemo l'oro olimpico"

18 Mar 2026 - 18:52
© ipp

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"We are back! Siamo tornati! Los Angeles 2028 ci aspetta". Ruggero Tita e Caterina Banti tornano a fare coppia a livello sportivo e difenderanno insieme a Los Angeles 2028 l'oro conquistato nella vela (Nacra17) ai Giochi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. I bicampioni olimpici hanno ufficializzato la loro candidatura alla campagna olimpica per i Giochi in programma tra due anni. Dopo l'oro parigino la Banti aveva annunciato il ritiro dall'attività agonistica e Tita era alla caccia di una "degna sostituta". 

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