Vela, Banti e Tita tornano a gareggiare insieme: "Difenderemo l'oro olimpico"

"We are back! Siamo tornati! Los Angeles 2028 ci aspetta". Ruggero Tita e Caterina Banti tornano a fare coppia a livello sportivo e difenderanno insieme a Los Angeles 2028 l'oro conquistato nella vela (Nacra17) ai Giochi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. I bicampioni olimpici hanno ufficializzato la loro candidatura alla campagna olimpica per i Giochi in programma tra due anni. Dopo l'oro parigino la Banti aveva annunciato il ritiro dall'attività agonistica e Tita era alla caccia di una "degna sostituta".