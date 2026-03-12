Ciclismo, Tirreno Adriatico: Van der Poel vince 4/a tappa, Pellizzari nuovo leader

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) ha vinto la quarta tappa della Tirreno Adriatico, la Tagliacozzo-Martinsicuro di 213 km. Giulio Pellizzari (Red Bull - Bora - Hansgrohe) e Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto. Con questo risultato Pellizzari diventa la nuova Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale. "È stata una giornata dura, con una fuga molto forte che ci ha obbligati a tenere un ritmo molto alto tutto il giorno. Potevo bluffare, anche perchè ho già vinto una tappa, e mi aspettavo che qualcuno provasse ad anticipare lo sprint come ha fatto Ganna. Forse ho lanciato lo sprint un po' troppo presto, anche perchè c'era vento contrario. Per fortuna sono in una condizione ottima, e ho resistito fino al traguardo", ha raccontato Van der Poel subito dopo aver tagliato il traguardo.