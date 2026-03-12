Ciclismo, Tirreno Adriatico: Van der Poel vince 4/a tappa, Pellizzari nuovo leader

12 Mar 2026 - 17:29

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) ha vinto la quarta tappa della Tirreno Adriatico, la Tagliacozzo-Martinsicuro di 213 km. Giulio Pellizzari (Red Bull - Bora - Hansgrohe) e Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto. Con questo risultato Pellizzari diventa la nuova Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale. "È stata una giornata dura, con una fuga molto forte che ci ha obbligati a tenere un ritmo molto alto tutto il giorno. Potevo bluffare, anche perchè ho già vinto una tappa, e mi aspettavo che qualcuno provasse ad anticipare lo sprint come ha fatto Ganna. Forse ho lanciato lo sprint un po' troppo presto, anche perchè c'era vento contrario. Per fortuna sono in una condizione ottima, e ho resistito fino al traguardo", ha raccontato Van der Poel subito dopo aver tagliato il traguardo. 

Il corridore olandese ha concesso il bis con una volata da manuale sul lungomare della cittadina abruzzese. Il portacolori della Alpecin-Premier Tech, già a segno a San Gimignano, ha regolato un gruppetto di 14 corridori selezionatisi sull'ultimo GPM del giorno, quello di Tortoreto. All'interno dell'ultimo chilometro Van der Poel ha reagito prontamente al tentativo di Filippo Ganna e Andrea Vendrame di anticipare lo sprint, lanciando la volata ai 300 metri dall'arrivo e riuscendo a resistere al ritorno di Giulio Pellizzari e Tobias Halland Johannessen. Il giovane marchigiano della Red Bull-Bora-Hansgrohe, grazie ai 6" conquistati allo sprint, è la nuova Maglia Azzurra della Tirreno Adriatico Crédit

Agricole: guida la classifica con 2" su Isaac Del Toro e 21" sul compagno di squadra Primož Roglic, che ha approfittato delle difficoltà di Magnus Sheffield per salire sul podio della generale. Domani la Corsa dei Due Mari si sposta nelle Marche per la prima di due frazioni caratterizzate dai durissimi muri locali. "Voglio godermi questa maglia, anche perchè da domani saremo nella mia regione, le Marche. Sarà emozionante. Fin dalla categoria juniores duello con Del Toro. Sto provando a migliorare per arrivare al suo livello - ha raccontato Pellizzari - Sapevo che avrebbe attaccato per primo, quindi mi sono piazzato alla sua ruota. Grazie al team, e ai consigli dei corridori più esperti, sto capendo l'importanza del posizionamento. Oggi siamo stati perfetti, ed è stata questa la chiave del risultato".

