Roland Garros: Federico Cinà perde al secondo turno con De Jong

Niente da fare per Federico Cinà nel secondo turno del Roland Garros. In una giornata caldissima (34/35° C) sulla terra rossa di Parigi, il giovane siciliano è stato sconfitto dall’olandese Jesper de Jong, numero 106 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-1 6-3 in un’ora e 50 minuti di gioco. Una prestazione negativa per il numero 238 del ranking ATP, al cospetto di un avversario più solido e strutturato che, dopo un avvio incerto, ha saputo far valere maggiore esperienza e continuità. Una partita che potrà comunque rivelarsi utile a Cinà per comprendere su quali aspetti lavorare in prospettiva futura, alla luce delle sue ambizioni.