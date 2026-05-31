Atletica, Gerevini record italiano nell'eptathlon con 6.413 punti nel giorno del compleanno

Sveva Gerevini ha migliorato il suo primato nazionale dell'eptathlon con 6.413 punti, nel corso del prestigioso meeting di Gotzis in Austria, chiuso al quinto posto nel giorno del suo trentesimo compleanno. Il precedente limite era di 6.379 punti ottenuti negli Europei 2024 di Roma, e tale prestazione le garantisce la partecipazione alla prossima rassegna continentale di Birmingham dal 10 al 16 agosto. La vittoria è andata alla svizzera Annik Kalin con il primato nazionale di 6.726 davanti alle olandesi Emma Oosterwegel con 6.705 e Sofie Dokter con 6.627.