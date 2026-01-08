Morta Uljana Semionova, stella gigante del basket anni '70 e '80

E' morta a Riga a 73 anni Uljana Semionova, leggenda della pallacanestro femminile sovietica e mondiale degli anni '70 e '80. Lo annuncia il portale della televisione di Stato lettone, lsm.lv. Affetta da una malattia degenerativa che ne determinò una crescita abnorme che le fece raggiungere i 213 cm di statura, Semionova è stata tra le giocatrici di pallacanestro più titolate al mondo. Un gigante in campo, con la nazionale dell'Unione sovietica, l'atleta lettone vinse due olimpiadi, tre campionati mondiali e dieci europei. In bacheca anche 11 coppe dei campioni. Nel 1993, Semionova era stata la giocatrice europea ad essere inserita nella World Basketball Hall of Fame di Springfield, trovando posto anche nella Fiba Hall of Fame nel 2007. Due anni fa però a casa di un grave problema di salute le fu amputata una gamba.