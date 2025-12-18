Logo SportMediaset

Coni, Buonfiglio ricevuto in Vaticano da Cardinale José Tolentino de Mendonca

18 Dic 2025 - 23:08

Il Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e Educazione, ha accolto in Vaticano Luciano Buonfiglio, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), e Marco Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), in due distinti incontri martedì 16 e giovedì 18 dicembre. Hanno partecipato agli incontri il Vescovo Paul Tighe, Segretario del Dicastero, con l'Officiale don Miguel Fraga Cardoso, e Giampaolo Mattei, Presidente di Athletica Vaticana, l'Organismo sportivo ufficiale della Santa Sede. Anche nella prospettiva delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, è stata avviata una collaborazione diretta nel campo educativo e per l'inclusione, con un particolare impegno per la pace, secondo la linea proposta dal Magistero del Santo Padre Leone XIV.

