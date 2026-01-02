Milano-Cortina: Usa svela roster nazionale hockey con star della Nhl

Gli Stati Uniti hanno svelato la loro rosa della squadra di hockey su ghiaccio maschile per le prossime Olimpiadi di Milano. USA Hockey ha presentato il suo roster venerdì nel programma 'Today', composto in gran parte da giocatori che hanno preso parte al torneo internazionale 'Quattro Nazioni' organizzato dalla NHL a febbraio, quando gli americani hanno raggiunto la finale prima di perdere contro il Canada ai supplementari. Le uniche aggiunte sono state gli attaccanti Tage Thompson e Clayton Keller e il difensore Seth Jones. Thompson e Keller hanno aiutato gli Stati Uniti a vincere il campionato mondiale di hockey per la prima volta dal 1933, mentre Jones è stato un elemento chiave della seconda Stanley Cup consecutiva dei Florida Panthers. Solo Chris Kreider di Anaheim e Adam Fox dei New York Rangers non sono stati confermati dal Quattro Nazioni.