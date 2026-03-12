Sci: torna in pista Franzoni, ma per la coppa di discesa è duello svizzero

Cambio di programma a Courchevel a causa del meteo e così domani sarà la discesa libera ad aprire la tre giorni di gare degli uomini jet sulle nevi francesi, il tutto completato da due superG sabato e domenica. Torna così in pista per l'Italia il sempre più atteso Giovanni Franzoni, la rivelazione azzurra della coppa del mondo dopo i suoi successi di Wengen e soprattutto a Kitzbuehel sulla mitica Streif, coronati a Bormio dallo splendido argento olimpico. Franzoni, sesto tempo nell'unica prova disputata e valida per lui soprattutto come contatto con la pista, quando mancano solo due gare alla fine della stagione non è però in corsa per la coppa di disciplina dove ha le maggiori possibilità di successo il solito supercampione Marco Odermatt (con 610 rassicuranti punti) e che ha ormai in mano quasi matematicamente anche la sua quinta grande coppa del mondo. Odermatt ha come unico teorico rivale il suo connazionale Franjo Von Allmen che di punti ne ha però solo 435 ma che soprattutto si è ricoperto di gloria vincendo i due ori olimpici della velocità dopo aver conquistato pure il titolo mondiale di discesa l'anno scorso. Il tutto a 24 anni, l'età di Franzoni. Insomma la discesa è dominata dagli svizzeri che hanno però come veri unici rivali gli azzurri visto che gli storici titolatissimi avversari austriaci sono in piena crisi e non vincono una gara da più di due stagioni. La classifica di discesa d vede infatti ben tre italiani subito dopo i due elvetici. Sono Dominik Paris (325 punti), Franzoni (274) e Florian Schieder (251). Insomma l'Italia jet è una potenza della discesa, con atleti capaci in ogni gara di salire sul podio. E vedremo come andrà domani sulla pista Eclipse di Courchevel. Per quanto riguarda invece il superG, il discorso cambia un po'. Ma non per il solito Odermatt che, con tre gare ancora mancanti, ha ben 425 punti. Dietro di lui ma ben distaccato c'è l'austriaco Vincent Kriechmayr (267). L'azzurro Franzoni è però quinto con un buon bottino di 240 punti e dunque non lontano dall'austriaco ma con all'attivo una stagione superlativa. Per cui vederlo alle Finali sul podio del superG subito alle spalle di Odermatt rientra tra gli obiettivi assolutamente possibili.