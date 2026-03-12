Sci: torna in pista Franzoni, ma per la coppa di discesa è duello svizzero

12 Mar 2026 - 13:30

Cambio di programma a Courchevel a causa del meteo e così domani sarà la discesa libera ad aprire la tre giorni di gare degli uomini jet sulle nevi francesi, il tutto completato da due superG sabato e domenica. Torna così in pista per l'Italia il sempre più atteso Giovanni Franzoni, la rivelazione azzurra della coppa del mondo dopo i suoi successi di Wengen e soprattutto a Kitzbuehel sulla mitica Streif, coronati a Bormio dallo splendido argento olimpico. Franzoni, sesto tempo nell'unica prova disputata e valida per lui soprattutto come contatto con la pista, quando mancano solo due gare alla fine della stagione non è però in corsa per la coppa di disciplina dove ha le maggiori possibilità di successo il solito supercampione Marco Odermatt (con 610 rassicuranti punti) e che ha ormai in mano quasi matematicamente anche la sua quinta grande coppa del mondo. Odermatt ha come unico teorico rivale il suo connazionale Franjo Von Allmen che di punti ne ha però solo 435 ma che soprattutto si è ricoperto di gloria vincendo i due ori olimpici della velocità dopo aver conquistato pure il titolo mondiale di discesa l'anno scorso. Il tutto a 24 anni, l'età di Franzoni. Insomma la discesa è dominata dagli svizzeri che hanno però come veri unici rivali gli azzurri visto che gli storici titolatissimi avversari austriaci sono in piena crisi e non vincono una gara da più di due stagioni. La classifica di discesa d vede infatti ben tre italiani subito dopo i due elvetici. Sono Dominik Paris (325 punti), Franzoni (274) e Florian Schieder (251). Insomma l'Italia jet è una potenza della discesa, con atleti capaci in ogni gara di salire sul podio. E vedremo come andrà domani sulla pista Eclipse di Courchevel. Per quanto riguarda invece il superG, il discorso cambia un po'. Ma non per il solito Odermatt che, con tre gare ancora mancanti, ha ben 425 punti. Dietro di lui ma ben distaccato c'è l'austriaco Vincent Kriechmayr (267). L'azzurro Franzoni è però quinto con un buon bottino di 240 punti e dunque non lontano dall'austriaco ma con all'attivo una stagione superlativa. Per cui vederlo alle Finali sul podio del superG subito alle spalle di Odermatt rientra tra gli obiettivi assolutamente possibili.

Ultimi video

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:31
Alcaraz non perdona

Alcaraz non perdona

01:24
MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

01:36
MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

03:30
Bonicelli tedoforo

Bonicelli tedoforo

01:39
Indian Wells si accende

Indian Wells si accende

01:57
Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

01:14
Indian Wells, Sinner ok

Indian Wells, Sinner ok

00:56
DICH CURTONI PER SITO 8/3 DICH

Curtoni: "Vincere in Italia è sempre bellissimo"

01:14
L'Italia scrive la storia

L'Italia scrive la storia

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

01:22
Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

I più visti di Altri Sport

MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

Italia-Messico (baseball)

L'Italia da leggenda concede il bis: battuto anche il Messico, è ai quarti

Storico sul diamante: l'Italia batte gli Usa dei professionisti Mlb per la prima volta

Italia-Messico (baseball)

L'Italia da leggenda concede il bis: battuto anche il Messico, è ai quarti

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:30
Sci: torna in pista Franzoni, ma per la coppa di discesa è duello svizzero
12:30
Sei Nazioni: il ct del Galles "formazione confermata" contro l'Italia
10:00
Basket: qualificazioni mondiali, esordio vincente delle azzurre
09:44
Indian Wells: Errani e Paolini in semifinale nel doppio
08:44
Alex Schwazer: "Il ritorno è solo un altro punto di partenza"