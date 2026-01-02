Logo SportMediaset

Milano Cortina, oggi la Fiamma Olimpica a Pescara

02 Gen 2026 - 12:26

(ACi sono Giovanni De Benedictis, ex campione olimpionico di Marcia, Paola Patricelli e Roberta Pagliuca, che hanno corso la maratona di New York, e Luca Bronzi, campione italiano under 17 e under 19 di kitesurf, tra i tedofori della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 che oggi pomeriggio farà tappa a Pescara. Partita da Roma il 6 dicembre per attraversare tutte le regioni, la Fiamma Olimpica arriverà a Milano il 6 febbraio, giorno di apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali. L'arrivo nel capoluogo adriatico è atteso oggi alle 17, ma già alle 15:30 al palazzetto 'Giovanni Paolo II' si incontreranno i 44 tedofori. Alle 17:20 la Carovana della fiamma porterà i tedofori in via Tiburtina e da lì inizierà il percorso della Fiamma fino a Piazza della Rinascita, dove sarà allestito il Villaggio Olimpico. Sul palco in piazza sono previsti saluti istituzionali e interventi di atleti pescaresi che racconteranno le esperienze vissute e il valore dello sport nei percorsi personali e professionali. Il percorso della Fiamma Olimpica si snoderà per 9,2 chilometri fino a culminare nell'arrivo in piazza della Rinascita dove sarà acceso il braciere. Questo il percorso: alle 17:20 partenza da via Tiburtina Valeria (fronte ENI Station), 18:10 Largo E. Sirolli - via Tiburtina Valeria - viale d'Annunzio, 18:20 - Via V. Marone Publio; 18:30 - Viale Marconi; 18:45 - Piazza Italia - via Paolucci; 18:55 - Lungomare Matteotti; 19:05 - Viale della Riviera - viale Muzii; 19:15 - Viale Bovio - via Michelangelo; 19:20 - Via Michelangelo - corso Vittorio Emanuele II; 19:25 - Corso Umberto; 19:30 - Accensione del braciere in piazza della Rinascita. Sul palco anche: Matteo Dagasso, centrocampista del Pescara e della Nazionale Under21; Jasmine De Felice, campionessa europea di Pugilato; Maria Camilla Niola, campionessa para hockey sul prato; Nando D'Agostino, Medaglia d'oro al campionato mondiale di Atletica Leggera Fisdir; Carlo Maria D'Amico, medaglia d'argento nella categoria Under 19 del campionato europeo di parasailing; Stefano Giuliani, ex campione di ciclismo; Federica Cappelletti, presidente della Serie A Woman che presenterà la finale di Pescara della supercoppa.

