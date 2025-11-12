Milano-Cortina, l'idea di Malagò: "Vorrei Ancelotti tedoforo"

"Vorrei Carlo Ancelotti facesse il tedoforo alle prossime Olimpiadi Invernali Milano Cortina, visto il suo grande attaccamento a questo Paese". Così Giovanni Malagò - presidente Fondazione Milano Cortina e guida Coni dal 2013 al giugno 2025 - a Cuccaro Monferrato (Alessandria), in occasione della consegna del 'Premio Nils Liedholm. Campione sul campo, Signore nella vita'. Una richiesta arrivata dopo il videomessaggio di congratulazioni a Malagò dallo stesso Ancelotti. Quest'ultimo ha avuto Liedholm da allenatore alla Roma e ha ricevuto il Premio in passato.