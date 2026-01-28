Milano Cortina, ai Giochi olimpici arrivano i Looney Tunes

Due importanti momenti caratterizzeranno la loro presenza: l'Official Olympic Pin Trading Center, un vasto spazio celebrativo aperto al pubblico dal 6 al 22 febbraio in via Carlo De Cristoforis 1, con attività esclusive, photo opportunity con Bugs e Lola Bunny, area relax dedicata ai bambini e una zona di vendita e scambio per scoprire la collezione di spille Looney Tunes x Olympics di Honav USA, riprogettato con lo stile e lo spirito dei “Looney Tunes” grazie alla partnership tra Warner Bros. Discovery, Honav USA e il CIO, e un’installazione ad alto impatto visivo che collegherà in modo giocoso il pubblico all’esperienza olimpica.