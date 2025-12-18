Tennis, Ferrero-Alcaraz: in Spagna parlano di "finale non inatteso"

Il finale "inaspettato" che "non è così inaspettato". Racconta così il divorzio Alcaraz-Ferrero El Pais, quotidiano spagnolo. La divisione tra il numero 1 del tennis mondiale e il coach dei suoi successi è arrivato a poche settimane dagli Australian Open, e fioccano le ipotesi sui motivi, dalle divergenze sul nuovo contratto a quelle sui viaggi a Ibiza. Il giornale parla anche di "caratteri antagonisti ma complementari". Marca sull'argomento intervista Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa. "È un divorzio che sorprende, ma non influirà sul rendimento di Carlos, che è di per sé un ottimo giocatore - le sue parole - I rapporti tra giocatore e coach, nel tennis, sono complicati: il giocatore paga, e paga per sentire quel che vuole sentire...".