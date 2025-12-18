Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Ferrero-Alcaraz: in Spagna parlano di "finale non inatteso"

18 Dic 2025 - 16:25

Il finale "inaspettato" che "non è così inaspettato". Racconta così il divorzio Alcaraz-Ferrero El Pais, quotidiano spagnolo. La divisione tra il numero 1 del tennis mondiale e il coach dei suoi successi è arrivato a poche settimane dagli Australian Open, e fioccano le ipotesi sui motivi, dalle divergenze sul nuovo contratto a quelle sui viaggi a Ibiza. Il giornale parla anche di "caratteri antagonisti ma complementari". Marca sull'argomento intervista Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa. "È un divorzio che sorprende, ma non influirà sul rendimento di Carlos, che è di per sé un ottimo giocatore - le sue parole - I rapporti tra giocatore e coach, nel tennis, sono complicati: il giocatore paga, e paga per sentire quel che vuole sentire...". 

Ultimi video

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

I più visti di Altri Sport

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Malore sull'Himalaya per Simone Moro: in ospedale a Kathmandu, lo staff rassicura sulle condizioni

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:22
America's Cup, Mezzaroma: "Sua vera forza è diventare volano di sviluppo"
18:21
Basket, vertice Fip-Lba: "Situazione Trapani Shark da gestire con trasparenza"
18:20
Milano-Cortina 2026, inchiesta appalti truccati e tangenti: chiesta l'archiviazione
17:13
Giochi Mediterraneo, Ferrarese: "Chiedere parere a Corte dei Conti per i servizi"
16:25
Tennis, Ferrero-Alcaraz: in Spagna parlano di "finale non inatteso"