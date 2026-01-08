Logo SportMediaset

Ciclismo: Soudal estende partnership con team Quick Step fino al 2030

08 Gen 2026 - 19:00

Soudal Quick-Step annuncia che il suo sponsor principale ha esteso la sponsorizzazione del team fino al 2030, assicurando una delle partnership titolari più longeve del ciclismo professionistico moderno. "L'estensione si basa sull'accordo originale firmato nel 2023 e rappresenta una chiara dichiarazione di fiducia a lungo termine, dopo un periodo di grande successo sulla strada in cui Soudal Quick-Step ha continuato a offrire risultati ai massimi livelli dello sport", si legge nel comunicato. Dall'inizio della partnership, la squadra ha conquistato 143 vittorie in 25 paesi, con vittorie che vanno dalle Spring Classics ai Grand Tour, gare a tappe e prove a tempo individuali. La partnership offre a Soudal un'esposizione globale in Europa, Australia, Asia e Americhe, supportata da un forte pubblico televisivo, copertura mediatica internazionale e attivazioni in loco durante le gare seguite da milioni di fan in tutto il mondo. Oltre alle prestazioni sportive e all'esposizione globale, la partnership permette a Soudal di interagire direttamente con clienti, partner e stakeholder attraverso un programma completo di ospitalità nelle gare chiave durante tutta la stagione, dove Soudal e i suoi ospiti beneficiano di accesso dietro le quinte, esperienze durante il giorno della gara e stretta interazione con team, corridori e staff — utilizzando il ciclismo come piattaforma per costruire relazioni in un ambiente imprenditoriale internazionale.

