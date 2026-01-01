Logo SportMediaset

Ciclismo, Evenepoel in maglia Red Bull: "Prossimo capitolo, nuove ali"

01 Gen 2026 - 15:03

"Prossimo capitolo, nuove ali. Siete pronti?". Con questo messaggio sui suoi profili social Remco Evenepoel si presenta ufficialmente con la sua nuova maglia della Red Bull Bora Hansgrohe. Il fuoroclasse belga con un altro post sui social, nella serata di ieri aveva salutato la sua storica squadra Soudal Quick Step, da cui nei mesi scorsi aveva annunciato il divorzio. "Che viaggio... Soudal Quick Step. Da ragazzo con un sogno a uomo che insegue i suoi sogni. Non ci sono parole sufficienti per descrivere le ultime 7 stagioni. Le vittorie, le battute d'arresto, le lezioni, le persone che mi hanno supportato... Sarò per sempre grato. Grato ai compagni di squadra che sono diventati amici, a tutti coloro che hanno creduto in me, a tutti coloro che hanno reso questo capitolo un'esperienza indimenticabile. Grazie. Remco", ha scritto il campione olimpico di Parigi. 

