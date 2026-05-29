Berrettini: "Fiero del lavoro fatto, è un grande passo avanti"

"Sono orgoglioso del lavoro che ho fatto per tornare, per sentirmi di nuovo bene. È un grande passo avanti, ma ovviamente, quando sei un tennista, cerchi sempre di migliorare, ma anche essere sul centrale contro un francese è stato fantastico": lo ha detto Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo la vittoia nella sessione serale del Roland Garros sul Philippe-Chatrier contro il francese e numero 22 del seeding Arthur Rinderknech. Rispondendo a una domanda sull'eliminazione di Jannik Sinner, l'azzurro ha risposto: "E' un peccato. L'ho visto prima che uscisse e gli ho detto che speravo che tornasse molto presto al meglio. Lui ha detto 'sì', mi ha detto 'buona fortuna'. L'ho sentito in conferenza stampa. È ancora concentrato. Quello che ha detto e quello che è accaduto fa parte del nostro sport", ha concluso Berrettini.