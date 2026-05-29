Basket: Alessandro Rossi nuovo coach di Dolomiti Energia Trentino

Alessandro Rossi è il nuovo coach di Dolomiti Energia Trentino. Lo comunica il club, sottolineando di aver siglato con il tecnico, campione d'Europa in carica con la nazionale Under 20, un accordo biennale. Nato a Napoli il 22 agosto 1983, Rossi ha iniziato la sua carriera da allenatore nel settore giovanile di Napoli Basket all'età di 22 anni, rimanendo nel club partenopeo fino al 2012. Nel 2013 è approdato a Rieti come assistente allenatore in Serie B, conquistando già nella stagione successiva la promozione in A2. Nel 2017 è diventato head coach di Rieti: al primo anno ha sfiorato l'accesso ai playoff, mentre nella stagione successiva ha chiuso al quinto posto in regular season, centrando i playoff e superando Forlì nel primo turno prima di arrendersi a Treviso, poi promossa in Lba. Nel 2021-2022 Rossi è stato scelto dalla Givova Scafati, con cui ha conquistato immediatamente la promozione in Lba. Nell'estate 2023 è entrato a far parte dello staff tecnico della nazionale italiana Under 20 come assistant coach di Alessandro Magro agli Europei di Heraklion. Successivamente è tornato a Rieti, guidando la squadra al terzo posto nel girone Verde nella stagione 2023-2024 e raggiungendo la semifinale playoff, persa contro la Fortitudo Bologna. Nel campionato seguente, disputato con il nuovo format a girone unico, ha condotto nuovamente Rieti ai vertici della classifica con il quarto posto finale e un'altra semifinale playoff, questa volta persa contro Pallacanestro Cantù. Al termine di due ottime stagioni a Rieti, Rossi ha conquistato nell'estate il titolo europeo Under 20 con la nazionale italiana insieme a Theo Airhienbuwa, venendo poi riconfermato alla guida degli azzurrini anche per la prossima estate. Nella scorsa stagione ha inoltre guidato per 13 partite la Nutribullet Treviso Basket prima dell'esonero.