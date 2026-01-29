Australian Open, Sabalenka travolge Svitolina e vola in finale

La numero 1 del mondo Aryna Sabalenka si é qualificata per la sua quarta finale dell'Australian Open sconfiggendo l'ucraina Elina Svitolina (6-2, 6-3). La 27enne bielorussa affronterà sabato la kazaka Elena Rybakina o l'americana Jessica Pegula, nel tentativo di vincere il suo quinto titolo del Grande Slam, il terzo a Melbourne, dove ha trionfato nel 2023 e nel 2024. Ha vinto anche gli US Open nel 2024 e nel 2025. L'anno scorso, nella finale di Melbourne, fu sconfitta da Madison Keys.