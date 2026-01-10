Logo SportMediaset

Aurigemma: "Campioni del motociclismo orgoglio del Lazio"

10 Gen 2026 - 22:26

"È un onore celebrare oggi, nella splendida cornice del Palazzetto dello Sport di Tivoli, il talento e la determinazione dei nostri atleti. I "Campioni Lazio di Motociclismo 2025" non sono solo i vincitori di una competizione sportiva, ma rappresentano l'eccellenza di una regione che corre con coraggio e lealtà verso traguardi sempre più ambiziosi". Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto alla cerimonia di premiazione organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI). "Il motociclismo - ha sottolineato il presidente Aurigemma - è una disciplina che richiede rigore, spirito di sacrificio e una costante attenzione alla sicurezza. Vedere così tanti giovani premiati oggi ci conferma quanto lo sport sia un pilastro fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi e per la promozione dei valori sani della convivenza civile. Come istituzione, siamo orgogliosi di sostenere realtà come la FMI, che con dedizione valorizzano il vivaio regionale e portano il nome del Lazio sui podi più prestigiosi". "Scegliere Tivoli per questa manifestazione - ha concluso Aurigemma - sottolinea l'importanza di valorizzare ogni angolo del nostro territorio attraverso grandi eventi sportivi che sanno unire passione, turismo e identità. Ai campioni premiati oggi va il mio augurio affinché questo successo sia solo la rampa di lancio per una carriera ricca di soddisfazioni, in pista e nella vita".

23:47
-27 a Milano Cortina, Simico: "Niente rischi, Villaggio Olimpico sostenibile"
22:26
Aurigemma: "Campioni del motociclismo orgoglio del Lazio"
22:02
Basket: Trapani-Trento dura 4 minuti, lunedì incontro Federbasket-Lega di Serie A
21:13
La Fiamma di Milano Cortina 2026 è arrivata a Cuneo
21:01
Pattinaggio di velocità, agli Europei argento e bronzo per l'Italia