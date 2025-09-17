Atletica Mondiali, Desalu e Tortu eliminati nelle batterie dei 200 mondiali a Tokyo

Fausto Desalu e Filippo Tortu chiudono subito la loro avventura mondiale nei 200 metri, venendo eliminati nelle batterie concluse per entrambi in quinta posizione rispettivamente con i crono di 20"43 e 20"49, che non bastano come tempi di ripescaggio non essendosi classificati tra i primi tre che accedevano direttamente alle semifinali. Tra i favoriti grande impressione da parte del giamaicano Bryan Levell che rallentando vistosamente negli ultimi 30 metri chiude cn il miglior crono globale di 19"84, primo nella gara che qualifica anche il 17enne australiano Gout Gout, terzo in 23"23. Eliminate le azzurre nei 200 femminili, con Dalia Kaddari quinta nella sua batteria in 23"11 mentre Vittoria Fontana è ottava in 23"31.