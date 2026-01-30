Atletica, Molinarolo vittoriosa nel salto con l'asta di Miramas con 4,48

Elisa Molinarolo ha vinto il salto con l'asta del meeting francese di Miramas, evento Silver del World Indoor Tour 2026, grazie a una miglior misura di 4,48 superata al secondo tentativo per poi fallire le successive tre prove a 4.61, mentre l'altra azzurra Virginia Scardanzan si è invece fermata a 4,13 per il quarto posto finale. L'atleta italiano più atteso della serata transalpina, il campione europeo dei 110 H Lorenzo Simonelli, va sotto le aspettative della vigilia sui 60 ostacoli e, dopo una batteria corsa in 7"80, ottiene il successo nella finale B in 7"70 che lo pone di fatto cronometricamente dietro a tutti gli otto della finale A, vinta dal sudafricano Franco Le Roux in 7"60, con il secondo azzurro iscritto Oliver Mulas che nella finale di Simonelli è subito dietro di lui in 7"72 con cui realizza il proprio personale. Nella gara di asta maschile Matteo Oliveri è secondo con 5,56 nella prova vinta dallo statunitense Cole Walsh.