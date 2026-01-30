Atletica, Molinarolo vittoriosa nel salto con l'asta di Miramas con 4,48

30 Gen 2026 - 21:51
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Elisa Molinarolo ha vinto il salto con l'asta del meeting francese di Miramas, evento Silver del World Indoor Tour 2026, grazie a una miglior misura di 4,48 superata al secondo tentativo per poi fallire le successive tre prove a 4.61, mentre l'altra azzurra Virginia Scardanzan si è invece fermata a 4,13 per il quarto posto finale. L'atleta italiano più atteso della serata transalpina, il campione europeo dei 110 H Lorenzo Simonelli, va sotto le aspettative della vigilia sui 60 ostacoli e, dopo una batteria corsa in 7"80, ottiene il successo nella finale B in 7"70 che lo pone di fatto cronometricamente dietro a tutti gli otto della finale A, vinta dal sudafricano Franco Le Roux in 7"60, con il secondo azzurro iscritto Oliver Mulas che nella finale di Simonelli è subito dietro di lui in 7"72 con cui realizza il proprio personale. Nella gara di asta maschile Matteo Oliveri è secondo con 5,56 nella prova vinta dallo statunitense Cole Walsh.

molinarolo
elisa molinarolo

