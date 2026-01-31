Atletica, Arese migliora il record italiano del miglio indoor con 3'54"64

Pietro Arese, primatista italiano dei 1500 metri e finalista olimpico sulla distanza a Parigi 2024, inizia nel migliore dei modi il suo 2026 agonistico riscrivendo il suo record nazionale del miglio indoor, 1609 metri, correndo nel corso di un meeting a Padova nel tempo di 3'54"64, con cui migliora di oltre un secondo il suo precedente limite di 3'55"71 ottenuto sullo stesso anello veneto nel 2023. Il 26enne mezzofondista piemontese che vive e si allena da anni a Varese, era reduce da un 2025 complicato da un importante infortunio a inizio anno, che non gli ha permesso di esprimersi al meglio nel corso della stagione in cui, pur partecipando ai mondiali di Tokyo, si è dovuto fermare in semifinale. Arese, per la terza volta in quattro anni oro con la staffetta mista degli Eurocross disputati a dicembre in Portogallo, tornerà in gara martedì 4 febbraio sui 3000 metri del meeting Gold del World Indoor Tour a Ostrava.

