A Rimini il campionato italiano di Maratona del 2026

Il prossimo anno si disputeranno a Rimini (il 19 aprile in occasione della Rimini Marathon) i Campionati italiani Assoluti di maratona e a Ravenna il Campionato italiano Master. Ma non solo, tra la Toscana e la Romagna, arriverà a Faenza (Ravenna) la storica ultramaratona del Passatore valida per il Campionato italiano individuale Assoluto km 100 e Master su strada e, sempre per la specialità su strada, a Misano Adriatico (Rimini) si svolgerà il Campionato italiano individuale Master 5 km.
Per quanto riguarda le competizioni su pista, Modena ospiterà il Campionato di società Cds Finale A argento e il Cds under 23 Finale A oro e ancora Misano Adriatico i Campionati italiani Master di prove multiple e staffette.
"Il calendario federale del 2026 premia l'Emilia-Romagna con eventi di assoluto rilievo nel panorama delle maratone nazionali - ha detto l'assessora regionale a Turismo e Sport, Roberta Frisoni -, un risultato che ci riempie di soddisfazione e premia il lavoro sempre più intenso di messa a sistema e di crescita del running in tutta la regione. Un percorso che valorizza anche il gioco di squadra tra gli organizzatori e il circuito delle cinque maratone dell'Emilia-Romagna che la Regione sostiene con convinzione".
Accanto a questo, ha sottolineato ancora Frisoni, "abbiamo lanciato insieme al Circuito delle cinque maratone dell'Emilia-Romagna anche nuove iniziative come Hyper5, la medaglia dedicata a chi completa tutte e cinque le maratone del circuito: un progetto presentato alla scorsa edizione del TTG e che sta riscuotendo già grande successo e vedrà proprio a Rimini nel 2026 i primi premiati, in concomitanza con i Campionati italiani assoluti".