A Rimini il campionato italiano di Maratona del 2026

Accanto a questo, ha sottolineato ancora Frisoni, "abbiamo lanciato insieme al Circuito delle cinque maratone dell'Emilia-Romagna anche nuove iniziative come Hyper5, la medaglia dedicata a chi completa tutte e cinque le maratone del circuito: un progetto presentato alla scorsa edizione del TTG e che sta riscuotendo già grande successo e vedrà proprio a Rimini nel 2026 i primi premiati, in concomitanza con i Campionati italiani assoluti".