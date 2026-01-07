Logo SportMediaset

A Matera sospese le attività al PalaSassi fino al 9 novembre

07 Gen 2026 - 16:07

Sospese le attività del PalaSassi di Matera (piscina e impianto di basket e pallavolo) fino a venerdì 9 gennaio, salvo ulteriori aggiornamenti. A comunicare la sospensione è la Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Basilicata, che tramite il vicepresidente e responsabile del settore Pallanuoto, Rocco Donadio, ha manifestato "forte preoccupazione" per la chiusura dell'impianto, dopo la mail del 5 gennaio dell'Amministrazione comunale.

Per Donadio è necessario "rivolgere un appello accorato affinché si proceda a una celere riapertura dell'impianto natatorio di viale delle Nazioni Unite, al pari di quanto avviene per il basket, proprio perché è fondamentale garantire la continuità anche per i nostri tesserati". Attualmente, ha precisato, sono "circa 200 gli atleti agonisti impossibilitati ad allenarsi, in un momento strategico in cui si è nel pieno dei campionati di nuoto e pallanuoto".

Anche la Federazione Italiana Triathlon - Delegazione Regionale Basilicata ha preso atto "con rammarico" della comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio Sport del Comune. "La notizia, giunta al termine delle festività natalizie, ha colto di sorpresa le società affiliate, gli atleti e le famiglie - ha commentato il delegato regionale Angelo Rubino - che da settimane attendevano la ripresa regolare delle attività". Rubino ha sottolineato l'urgenza di individuare al più presto una soluzione definitiva per garantire la riapertura e la gestione continuativa dell'impianto, nel rispetto delle norme, della sicurezza e della dignità degli utenti. "Una piscina non può essere trattata come una semplice palestra - ha aggiunto -: l'acqua richiede trattamento, filtrazione e controllo costante, secondo normative sanitarie precise. La sospensione rischia di compromettere la qualità dell'acqua e di generare ulteriori costi e ritardi nella ripresa delle attività".

