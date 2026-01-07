A Matera sospese le attività al PalaSassi fino al 9 novembre

Anche la Federazione Italiana Triathlon - Delegazione Regionale Basilicata ha preso atto "con rammarico" della comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio Sport del Comune. "La notizia, giunta al termine delle festività natalizie, ha colto di sorpresa le società affiliate, gli atleti e le famiglie - ha commentato il delegato regionale Angelo Rubino - che da settimane attendevano la ripresa regolare delle attività". Rubino ha sottolineato l'urgenza di individuare al più presto una soluzione definitiva per garantire la riapertura e la gestione continuativa dell'impianto, nel rispetto delle norme, della sicurezza e della dignità degli utenti. "Una piscina non può essere trattata come una semplice palestra - ha aggiunto -: l'acqua richiede trattamento, filtrazione e controllo costante, secondo normative sanitarie precise. La sospensione rischia di compromettere la qualità dell'acqua e di generare ulteriori costi e ritardi nella ripresa delle attività".