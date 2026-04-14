Trofeo Parravicini: Boffelli-Nicolini e De Silvestro-Murada chiudono in bellezza
La rassegna tricolore a coppie chiude un lungo inverno di grandi successi per i campioni dello skialp azzurrodi Stefano Gatti
© Trofeo Parravicini Ufficio Stampa
Quella bianca ultima meta: chiusura di stagione per lo scialpinismo race domenica 12 aprile alla 73esima edizione del Trofeo Parravicini, valida quest'anno come prova unica di Campionato Italiano a coppie per tutte le categorie. A cucirsi sulla tutina lo scudetto tricolore sono stati William Boffelli-Federico Nicolini tra gli uomini e Alba De Silvestro-Giulia Murada in campo femminile. Il classico appuntamento della Val Brembana ha fatto come sempre capo base nel paese di Carona (Bergamo), per poi svilupparsi nel classico anello da diciassette chilometri e 1900 metri di dislivello positivo con partenza e arrivo ai 2015 metri del Rifugio Calvi.
Boffelli incornicia un inverno per lui memorabile tra la propria gente festeggiando al traguardo del Rifugio Calvi il titolo italiano team. Dopo il primo posto nel circuito di La Grande Course, il polivalente atleta originario della vicina Roncobello (e ormai valdostano... d'adozione) condivide il tricolore con un altro atleta che ha portato a termine una delle sue migliori stagioni di sempre: Federico “Kikko” Nicolini. Al femminile il Centro Sportivo Esercito non corre rischi schierando le proprie atlete di punta: Alba De Silvestro e Giulia Murada che come da copione dominano la gara in rosa. Al via anche molti giovani che hanno deciso di raggiungere Carona per chiudere con questa super classica la stagione.
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UNA SPLENDIDA 73ESIMA EDIZIONE
Nonostante la collocazione a fine stagione, al via si sono presentate novanta 90 coppie, 52 per il settore assolute e 38 giovani. Oltre ad assegnare gli ultimi punti per il circuito di Coppa Italia, la gara aveva il compito di assegnare i tricolori a coppie per tutte le categorie. Per il settore assoluto un vero tracciato old style con quasi 1900 metri di dislivello positivo spalmati su sei salite, con ben tre tratti sci in spalla.
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LA GARA
Al femminile tutte dietro Alba De Silvestro e Giulia Murada che si impongono con il tempo finale di due ore, 13 minuti e 35 secondi. Ancora CS Esercito al secondo posto con Noemi Junod e Giulia Compagnoni, staccate di sei minuti e 10 secondi e salgono sul secondo gradino di un podio completato da Lisa Moreschini e Ilaria Veronese (Guardia di Finanza/Carabinieri) che chiudono la loro prova con una performance cronometrica di sette secondi inferiore ai dieci minuti. Per le vincitrici Murada e De Silvestro tempo finale da ottava posizione della classifica assoluta. Un'ulteriore motivo di soddisfazione per le due campionesse che nella stagione agonistica 2025-2026 hanno fatto faville: Coppa del Mondo skialp assoluta per la valtellinese doc (di Albosaggia) Giulia, Coppa di specialità nella Mixed Relay (in coppia con il marito Michele Boscacci) per Alba, veneta di nascita ma valtellinese acquisita.
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In gara uomini l’assenza dei valtellinesi dell’Esercito Michele Boscacci e Robert Antonioli causa indisposizione del primo, ha di fatto spianato la strada al local William Boffelli (Sci Club Corrado Gex) che per l’occasione si è scelto per compagno di squadra il trentino Federico Nicolini (Brenta Team). I due hanno dominato la prova, chiudendo la missione vittoria in poco meno di due ore: per la precisione un'ora, 58 minuti e sette secondi. Alle loro spalle nella classifica scratch (ma non in quella tricolore) gli austriaci Paul Verbnjack e Silvano Wolf, con un ritardo di quattro minuti e 36 secondi. Per quanto riguarda il podio tricolore, terza piazza assoluta e secondo posto di Campionato Italiano per i giovani Marco Salvadori-Edoardo Mottini (Golgi ASD/SC Alta Valtellina) con il tempo di due ore, tre minuti e 59 secondi: un riconoscimento strameritato per due ragazzi che stanno crescendo molto bene. A sigillare il podio tricolore altri due talenti da tenere in seria considerazione: Hermann Debertolis e Leonardo Taufer (Polizia di Stato), quarti assoluti in due ore, sei minuti e 24 secondi. Per finire, ad aggiudicarsi il titolo nella categoria master sono stati Fabio Pasini e Filippo Beccari (CS Esercito/AS Bela Ladinia).
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GARA GIOVANI
In gara per l’ultimo tricolore della stagione tutte le categorie giovanili, chiamate all'azione su tracciati di lunghezza e dislivello diversi a seconda delle fasce d’età. Partendo dagli under 20 nessuna sorpresa con la premiata ditta Lorenzo Milesi-Luca Curioni al maschile. Al femminile gara e titolo per Gaia Calcini-Silvia Boscacci. In classifica Under 18 hanno vittorie per Matteo Pedranzini-Gioele Migliorati e per Giorgia Pollini-Marlies Sartori. Tra gli under 16 infine si sono imposti Simone Tomasoni-Damiano Migliorati e Beatrice Rossi-Giulia Tomasoni.