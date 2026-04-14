Trofeo Parravicini: Boffelli-Nicolini e De Silvestro-Murada chiudono in bellezza

In gara uomini l’assenza dei valtellinesi dell’Esercito Michele Boscacci e Robert Antonioli causa indisposizione del primo, ha di fatto spianato la strada al local William Boffelli (Sci Club Corrado Gex) che per l’occasione si è scelto per compagno di squadra il trentino Federico Nicolini (Brenta Team). I due hanno dominato la prova, chiudendo la missione vittoria in poco meno di due ore: per la precisione un'ora, 58 minuti e sette secondi. Alle loro spalle nella classifica scratch (ma non in quella tricolore) gli austriaci Paul Verbnjack e Silvano Wolf, con un ritardo di quattro minuti e 36 secondi. Per quanto riguarda il podio tricolore, terza piazza assoluta e secondo posto di Campionato Italiano per i giovani Marco Salvadori-Edoardo Mottini (Golgi ASD/SC Alta Valtellina) con il tempo di due ore, tre minuti e 59 secondi: un riconoscimento strameritato per due ragazzi che stanno crescendo molto bene. A sigillare il podio tricolore altri due talenti da tenere in seria considerazione: Hermann Debertolis e Leonardo Taufer (Polizia di Stato), quarti assoluti in due ore, sei minuti e 24 secondi. Per finire, ad aggiudicarsi il titolo nella categoria master sono stati Fabio Pasini e Filippo Beccari (CS Esercito/AS Bela Ladinia).