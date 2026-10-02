Trofeo Mezzalama: appuntamento ad aprile 2027 per la maratona dei ghiacciai
La grande classica valdostana taglia il prossimo anno il traguardo della venticinquesima edizione, annunciata anche la nuova partnership con La Sportivadi Stefano Gatti
© Trofeo Mezzalama Ufficio Stampa
Nella storica cornice del Forte di Machaby di Arnad (in provincia di Aosta) si è svolta la conferenza stampa di presentazione della XXVesima edizione del Trofeo Mezzalama, la storica maratona dei ghiacciai in programma sabato 17 aprile 2027 sul massiccio del Monte Rosa. Nata nel 1933 in memoria di Ottorino Mezzalama, pioniere della disciplina, l'ormai mitico Trofeo la prova è considerato la più alta e importante competizione internazionale di scialpinismo al mondo e fa stabilmente parte del prestigioso circuito La Grande Course che riunisce alcuni tra i più importanti appuntamenti dello scialpinismo sulle lunghe distanze (e su più giorni di gara) dell'arco alpino e della Cordigliera Pirenaica. Il tracciato si sviluppa tradizionalmente tra Breuil-Cervinia e Gressoney-La-Trinité, attraversando il massiccio del Monte Rosa e valicando quote superiori ai quattromila metri, con i passaggi chiave sul Castore e sul Naso del Lyskamm.
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Ad aprire i lavori è stato l’intervento di Alex Brunod, presidente della Fondazione Mezzalama.
"Siamo pronti a ripartire con immutato entusiasmo in un luogo straordinario come il Forte di Machaby. In questi anni il nostro obiettivo è stato affiancare il Mezzalama - che consideriamo un’eccellenza dello sport alpino - ad altri luoghi simbolo del territorio, promuovendo sempre più l'immagine della Valle d’Aosta che rappresentiamo con orgoglio. La scelta di questa sede va esattamente in questa direzione. Anche nella prossima edizione introdurremo alcune novità, con interventi mirati, nel solco della linea tracciata dalle scelte ponderate di due anni fa, che si sono rivelate efficaci nell'accrescere la spettacolarità della gara e nel garantire il massimo livello di sicurezza a tutti i partecipanti. Con oggi, venerdì 25 settembre, si apre ufficialmente il conto alla rovescia: il percorso organizzativo è lungo, ma la macchina è pronta".
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A seguire ha preso la parola Giulio Grosjacques, Assessore al Turismo Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
"Ritrovarsi oggi a Machaby per la presentazione della venticinquesima edizione del Mezzalama suscita una certa emozione perché questa storica gara di scialpinismo rappresenta l’essenza stessa delle nostre montagne e della tradizione sportiva valdostana. Dal 1933 ad oggi questa grande competizione incarna i valori dell’alpinismo puro: il Trofeo è una sfida sportiva che viene affrontata da atleti che guardano all’alta montagna con assoluto rispetto e consapevolezza. È doveroso un richiamo alle Guide Alpine, il cui operato si fonda proprio su questi ideali. Gli atleti del Mezzalama dimostrano concretamente come sia possibile affrontare un tracciato in alta montagna unendo l’agonismo ad una totale sintonia con la natura.
© Trofeo Mezzalama Ufficio Stampa
Con il passaggio epocale della scorsa edizione alle cordate formate da due atleti la gara ha dimostrato la sua capacità di evolversi, mettendo sempre al primo posto l’agilità e la sicurezza in un ambiente alpino sempre più soggetto agli effetti del cambiamento climatico. Anche per l’edizione 2027 questa antica ed affascinante prova saprà suscitare entusiasmo tra gli appassionati e verrà sicuramente seguita con grande interesse da un vasto pubblico che potrà ammirare la magnificenza delle nostre montagne. Vorrei concludere esprimendo, a nome dell’amministrazione regionale e mio personale, le più sincere congratulazioni al Direttore tecnico del Trofeo Mezzalama Adriano Favre, che nei giorni scorsi ha ricevuto la Targa d’argento del Premio internazionale di solidarietà alpina: un prestigioso riconoscimento che premia la dedizione di una grande Guida Alpina al Soccorso in alta montagna".
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La conferenza ha quindi dato spazio alla nuova partnership con La Sportiva. Ad illustrarla è intervenuto Vittorio Barrasso, Brand and Communication Corporate Manager dell'azienda che ha sede a Ziano di Fiemme, in provincia di Trento.
"Il Trofeo Mezzalama rappresenta da quasi un secolo una delle espressioni più autentiche ed emblematiche dello scialpinismo mondiale. Siamo orgogliosi di diventarne sponsor ufficiali e di entrare a far parte di una storia che ha contribuito a scrivere e definire questa disciplina. Negli ultimi anni La Sportiva ha rafforzato la propria presenza nel mondo dello skialp attraverso innovazione di prodotto, supporto agli atleti e un dialogo costante con una community in continua evoluzione. Questa partnership nasce in modo naturale da questo percorso e ci offre l'opportunità di mettere la nostra esperienza e la nostra profonda conoscenza di questo sport al servizio di uno degli eventi più prestigiosi del panorama internazionale. Insieme vogliamo contribuire alla crescita futura dello scialpinismo, al fianco di una manifestazione che ne rappresenta un'esperienza autentica".
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A suggellare l’accordo è stata la presentazione del capo tecnico riservato a tutti i concorrenti, svelato sul palco dalle guide alpine François Cazzanelli (atleta La Sportiva) ed Emrik Favre insieme all’atleta del team La Sportiva William Bon Mardion.
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Nel finale della conferenza è salito sul palco anche Marco Camandona, guida alpina, salitore di tutti i quattordici ottomila della Terra e direttore tecnico del Tour du Rutor (l'altra grande classica valdostana dello scialpinismo internazionale) che ha rimarcato la valenza formativa della manifestazione:
"Competizioni di questo livello sono fondamentali anche per il vivaio giovanile, rappresentando un punto di riferimento insostituibile per la crescita dei campioni di domani. All'interno del circuito de La Grande Course dedichiamo grande impegno e attenzione alla crescita e alla preparazione delle nuove generazioni".
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L’incontro si è concluso con un confronto a due voci dal titolo "Dal 1933, se non prima - Dialogo sulla storia del Trofeo Mezzalama" tra il direttore tecnico Adriano Favre e lo storico dell'alpinismo Pietro Crivellaro, che hanno ripercorso l'evoluzione tecnica e culturale della gara dalle sue origini ad oggi, toccando cinque snodi cardine dell’identità della gara.
1-L’origine del nome "Monte Rosa": un chiarimento etimologico che smentisce l'interpretazione legata ai riflessi dell'alba, ipotizzata da de Saussure e dal barone von Welden. Il toponimo deriva invece dall'antico termine patois valdostano (presente anche in vette come Roisetta o Rosa dei Banchi) per indicare i ghiacciai.
2-Sicurezza e confronto internazionale: nata nel 1933, la maratona bianca valdostana ha fatto scuola anche oltreconfine, ispirando nel 1943 la svizzera Patrouille des Glaciers. A differenza di quest'ultima - segnata in passato da gravi tragedie legate ai crepacci e alle insidie dei ghiacciai - il Mezzalama vanta una storia priva di incidenti gravi, frutto di un presidio capillare della sicurezza e del ruolo centrale del soccorso alpino.
3-L’evoluzione dei materiali: il passaggio storico tra l'introduzione degli sci da fondo leggeri nel 1936 (adottati dalla pattuglia del capitano Vida con equipaggiamenti ridotti al minimo) e la netta scelta regolamentare introdotta con il Mezzalama moderno, che ha rimesso al centro le dotazioni strettamente scialpinistiche d'alta quota.
© Riccardo Selvatico
4-Tracciato storico e moderno: dal percorso pionieristico del 1933 - che partiva dal Colle del Teodulo quando ancora Breuil-Cervinia non era collegata da una strada rotabile - all'itinerario moderno introdotto nel 1997 da Adriano Favre: sensibilmente più lungo, impegnativo e articolato sui quattromila del Monte Rosa.
5-La gestione del meteo e la continuità dell'evento: dalle prime edizioni interrotte dai venti di guerra nel 1938, passando per la parentesi degli anni Settanta (1971-1978) frenata dalle continue avversità meteorologiche, fino alla formula organizzativa moderna che - dal 1997 a oggi - ha saputo gestire la volubilità meteo in alta quota garantendo lo svolgimento di ben quattordici edizioni consecutive e apprestandosi a celebrare la quindicesima dell'era contemporanea.
© Riccardo Selvatico