Trofeo Mezzalama: appuntamento ad aprile 2027 per la maratona dei ghiacciai

Nella storica cornice del Forte di Machaby di Arnad (in provincia di Aosta) si è svolta la conferenza stampa di presentazione della XXVesima edizione del Trofeo Mezzalama, la storica maratona dei ghiacciai in programma sabato 17 aprile 2027 sul massiccio del Monte Rosa. Nata nel 1933 in memoria di Ottorino Mezzalama, pioniere della disciplina, l'ormai mitico Trofeo la prova è considerato la più alta e importante competizione internazionale di scialpinismo al mondo e fa stabilmente parte del prestigioso circuito La Grande Course che riunisce alcuni tra i più importanti appuntamenti dello scialpinismo sulle lunghe distanze (e su più giorni di gara) dell'arco alpino e della Cordigliera Pirenaica. Il tracciato si sviluppa tradizionalmente tra Breuil-Cervinia e Gressoney-La-Trinité, attraversando il massiccio del Monte Rosa e valicando quote superiori ai quattromila metri, con i passaggi chiave sul Castore e sul Naso del Lyskamm.