Daniela David: "Mio fratello Leo era talento puro, un fuoriclasse. Se n'è andato troppo presto"

DANIELA: Mi vengono in mente loro, il dolore delle loro famiglie. Sono cose enormi, difficili da immaginare, così come è stato per noi nei sei anni di coma di Leonardo. Quando è successo l’incidente mortale di Matilde Lorenzi mi hanno chiamato dei giornalisti. Ho detto loro: non so se siano stati più “fortunati” i suoi familiari oppure più sfortunati noi a vivere sei anni con un figlio, un fratello a casa in stato di coma. Pensa che abbiamo anche consultato Beppino Englaro, il papà di Eluana (la ragazza lecchese morta per interruzione dell’alimentazione artificiale sedici anni fa dopo diciassette di stato vegetativo, ndr), che è venuto qui a trovarci. Sai, ad un certo punto le pensi tutte, anche l’eutanasia. Tornando a Matilde, provo tristezza per la sua famiglia, per tutti i suoi familiari. Lei poi è morta nel giro di poche ore, poverina. Era il suo momento. Il fatto è che oggi sugli sci si va troppo veloci, basta guardare le gare di Coppa del Mondo: fanno paura! Materiali supersonici, piste super tirate, sci da centocinquanta all’ora, vanno più forte che in macchina ma sono in equilibrio su due sci. Ai tempi di Leo, in caso di incidente, non c’era neanche la TAC, infatti non gliel’hanno fatta, ma semplicemente perché non esisteva. Lui doveva essere seguito di più ma non è stato così, però cosa cosa ci vuoi fare ormai... Sono passati quarant’anni, anzi di più. Sono cambiati i tempi, è cambiato tutto: è cambiato il mondo. Anche quello delle gare, anche la sicurezza. Oggi anche gli sciatori di tutti i giorni, i turisti, vanno troppo forte. Sci super e piste tiratissime anche per loro, non solo per i professionisti. Io nel mio negozio vendo i caschi e magari i clienti tentennano a spendere qualcosa in più per uno migliore di un altro. Ti dicono: ma tanto a me non succede. Eh no, non puoi dire tanto a me non succede! Uno crede di essere al sicuro ma è un attimo perdere il controllo. Lo sci non è pericoloso di suo, non più di altri sport. Il rischio è sempre dietro l’angolo, come in tutti gli altri sport.