Ciclismo, Abodi: "Brillante l'idea di creare il Mondiale dei Mondiali"

"Oltre al Giro d'Italia abbiamo sostenuto il circuito della Coppa delle Regioni, contribuiremo anche per quanto riguarda questo Super Mondiale. Siamo felici di fare questo percorso insieme, che è un po' la logica che ci ha portato a co-organizzare tanti eventi di grande successo a partire da Milano Cortina 2026 che hanno visto anche nella collaborazione con la Provincia di Trento un motivo di grande soddisfazione. Brillantissima l'idea di configurare il Mondiale dei Mondiali che rappresenta la quintessenza della dimensione sportiva, riunendo campioni elite, giovani, master e paralimpici, ma soprattutto sostiene ed è sostenuta dall'economia della bicicletta e da tutti quegli aspetti che vedono l'Italia all'avanguardia". Lo ha dichiarato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto ieri sera in collegamento al Festival dello sport di Trento dove è stato presentato il Super Mondiale di ciclismo 2031 che si disputerà proprio in Trentino. "Saluto e ringrazio il presidente dell'Uci, Lappartient, per la fiducia che ha avuto nell'Italia - ha aggiunto il ministro-. Sto cercando di intensificare il mio rapporto con la bicicletta, perché vorrei in questo ultimo anno del mio mandato contribuire assieme alle regioni e ai comuni a infittire le maglie della ciclabilità e prepararci in questi cinque anni che ci separano dall'evento, facendo crescere la consapevolezza della bicicletta in tutte le sue forme".