Cazzanelli e Favre: "Cordata a due più snella e sicura, piccozza e chiodo da ghiaccio per tutti"

“La decisione di portare da tre a due il numero dei componenti delle squadre al via è stata presa insieme al direttore tecnico Adriano Favre per rendere la cordata più snella e sicura. La gestione della corda, soprattutto nelle parti più tecniche come la parete Ovest del Castore e la stessa cresta del Castore, sarà più semplice abbasserà notevolmente il pericolo di commettere errori. Dai con correnti che si iscriveranno ci aspettiamo un buon livello tecnico. Il Trofeo Mezzalama ha sicuramente una componente atletica ma l’aspetto alpinistico e in particolare la capacità di muoversi in un ambiente di alta montagna è quello che più ci interessa. Sarà importante effettuare agevolmente le manovre con i moschettoni e le tecniche di assicurazione nei tratti critici dell’itinerario”.