IL BOLLETTINO

Sci, come sta Sofia Goggia? Le condizioni della sciatrice dopo il malore in Argentina

L'atleta bergamasca si è sottoposta a una serie di esami che hanno riscontrato due differenti infezioni virali

25 Set 2026 - 10:52
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La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice "ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta". "Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri", conclude la nota.

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Le condizioni della sciatrice bergamasca avevano destato preoccupazione dopo il rientro lampo dall'Argentina: Goggia, in vacanza sulle nevi di Ushuaia, è stata costretta ad anticipare il suo ritorno in Italia dopo aver accusato un'intensa spossatezza e una debolezza prolungata. Uno stato che ha spinto il suo staff a disporre il rientro immediato in Italia per esami clinici approfonditi. Ora che il quadro clinico sembra più chiaro Goggia può tranquillizzarsi e iniziare il percorso di recupero. 

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