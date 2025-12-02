Il TAS apre al ritorno dei russi e bielorussi a Milano-Cortina 2026: accettati i ricorsi per l'ammissione degli atleti neutrali

A fronte della decisione del Consiglio Federale, gli atleti russi e bielorussi hanno deciso di ricorrere al tribunale svizzero sostenendo l'esistenza di una violazione degli statuti della FIS e dei principi di neutralità politica e non discriminazione. Il primo ricorso è stato così presentato dalla Federazione Sciistica Russa (RSF), precisamente da 12 atleti e para-atleti russi e dal Comitato Paralimpico Russo. Il secondo ricorso è stato presentato dalla Federazione Sciistica Bielorussa (BSU) e da 5 atleti bielorussi, venendo entrambi accolti parzialmente dal TAS.