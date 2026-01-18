Sci, De Chiesa: "Quando la mia ex mi ha sparato in faccia, sono vivo per miracolo"

"La mia ragazza mi ha sparato in faccia". La confessione shock è dell'ex sciatore azzurro Paolo De Chiesa. "Per errore? Non credo. Il grilletto di una calibro 38 non si spinge facilmente. La pallottola mi attraversò la parte sinistra del collo e si conficcò nel muro. Era passata a 15 millimetri dalla carotide e a 14 millimetri dalla spina dorsale. Sono vivo per miracolo", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. "Questa storia mi ha cambiato la vita". Ecco il perché la carriera di De Chiesa, il più giovane della Valanga azzurra, si interruppe per un lungo periodo dall'ottobre 1978. "Ero fidanzato da 4 anni con una ragazza di Cortina, ma il nostro amore stava finendo. Scoprii solo dopo che aveva una storia con un pilota di motocross. Una sera siamo a casa insieme a casa di amici. A tavola c'è un tizio che non conosco, che a un certo punto tira fuori una pistola e la mette sul tavolo. Una smith&Wesson calibro 38, un'arma devastante. Gli dico di non fare lo stupido e di metterla via. Ma la mia ragazza prende in mano la pistola e mi fa: che, hai paura?Credo che avesse bevuto, forse anche fumato. In quel momento mi chiama la padrona di casa. Io mi giro e quel piccolo spostamento mi ha salvato la vita".