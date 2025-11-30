Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom di Copper Mountain

La 30enne di Vail si è presa la scena sin dalla prima manche dove, a differenza delle attese, non ha fatto il vuoto complice una prestazione eccellente di Wendy Holdener, in grado di piazzarsi a ventotto centesimi di distacco dall'avversaria. L'americana non ha però fatto calcoli, rischiando il tutto per tutto su una pista rovinata e allungando ulteriormente sulle sfidanti. Shiffrin ha così tagliato il traguardo in 1'48"75 dettando nuovamente legge fra i pali stretti.