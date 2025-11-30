Logo SportMediaset

Sci
SCI ALPINO

Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom di Copper Mountain

La 30enne statunitense ha conquistato l'affermazione numero 104 anticipando la tedesca Duerr e l'albanese Colturi

di Marco Cangelli
30 Nov 2025 - 21:52

Mikaela Shiffrin sale a quota 104 vittorie in carriera e allunga ulteriormente in Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La fuoriclasse statunitense ha conquistato il successo nello slalom di Copper Mountain festeggiando il terzo trionfo stagionale in altrettante gare nella specialità davanti al proprio pubblico, confermandosi al comando della classifica generale.

La 30enne di Vail si è presa la scena sin dalla prima manche dove, a differenza delle attese, non ha fatto il vuoto complice una prestazione eccellente di Wendy Holdener, in grado di piazzarsi a ventotto centesimi di distacco dall'avversaria. L'americana non ha però fatto calcoli, rischiando il tutto per tutto su una pista rovinata e allungando ulteriormente sulle sfidanti. Shiffrin ha così tagliato il traguardo in 1'48"75 dettando nuovamente legge fra i pali stretti. 

Nuovo recupero per la tedesca Lena Duerr che, dopo aver firmato la miglior prestazione della carriera in gigante, si è ripetuta fra i pali stretti non facendosi intimorire dal fondo leggermente rovinato e chiudendo così in seconda posizione a 1"57 dall'americana. Terza piazza per l'albanese Lara Colturi che, nonostante un grave errore che ha rischiato di farla inforcare, è riuscita a centrare il terzo podio consecutivo fermandosi a 1"85 da Shiffrin e superando Holdener, costretta ad accontentarsi del quarto posto dopo aver lottato anche nella seconda manche. 

Male l'Italia con Lara Della Mea che conferma la propria incostanza dopo lo slalom speciale di Gurgl. La friulana aveva concluso in sedicesima posizione la prima manche, tuttavia l'inversione dei trenta non l'ha favorita concludendo in ventitreesima piazza a 4"59 da Shiffrin. 

shiffrin
sci
coppa del mondo

