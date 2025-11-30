Leclerc: "Fa molto male ma torneremo". Hamilton: "Fatichiamo anche con la Williams..."

"Fa molto male e mi spiace tantissimo, ad inizio anno ero convinto che fossimo pronti per una grande stagione, invece non è bastato. Bisogna fare molto di più se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Stiamo lavorando tantissimo, vedremo come andrà la prossima stagione. Abbiamo iniziato a lavorare sul 2026 già dopo le prime tre-quattro gare di quest'anno e abbiamo sacrificato gli ultimi due terzi del Mondiale in corso per concentrarci sul 2026, quindi l'esito di questo Mondiale non è una sorpresa. Lo è invece essere così indietro qui, non è giustificabile con il lavoro già focalizzato sul 2026. Dobbiamo trovare risposte ma soprattutto a me dispiace per i nostri tifosi. Sono sempre tantissimi dovunque andiamo, anche in tempi difficili come questi. So di ripetermi ma sono certo che il nostro momento arriverà. I tifosi lo aspettano da troppo tempo e soprattutto lo meritano".