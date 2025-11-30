Leclerc: "Fa molto male ma torneremo". Hamilton: "Fatichiamo anche con la Williams..."

Il monegasco non rinuncia a sognare un ritorno al vertice, sir Lewis lancia messaggidi Stefano Gatti
© Getty Images
CHARLES LECLERC
"Fa molto male e mi spiace tantissimo, ad inizio anno ero convinto che fossimo pronti per una grande stagione, invece non è bastato. Bisogna fare molto di più se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Stiamo lavorando tantissimo, vedremo come andrà la prossima stagione. Abbiamo iniziato a lavorare sul 2026 già dopo le prime tre-quattro gare di quest'anno e abbiamo sacrificato gli ultimi due terzi del Mondiale in corso per concentrarci sul 2026, quindi l'esito di questo Mondiale non è una sorpresa. Lo è invece essere così indietro qui, non è giustificabile con il lavoro già focalizzato sul 2026. Dobbiamo trovare risposte ma soprattutto a me dispiace per i nostri tifosi. Sono sempre tantissimi dovunque andiamo, anche in tempi difficili come questi. So di ripetermi ma sono certo che il nostro momento arriverà. I tifosi lo aspettano da troppo tempo e soprattutto lo meritano".
LEWIS HAMILTON
"Io e Charles abbiamo dato tutto per estrarre il passo da questa macchina ma qui più che altrove si è visto che altri hanno sviluppato meglio e più a lungo di noi. Fatichiamo a stare davanti alla Williams. Speriamo che le nostre scelte paghino a lungo termine. Cosa mi serve per tornare davanti? Non posso dirlo pubblicamente ma... sono tante le cose necessarie per cambiare, tante aree da migliorare. Nei prossimi mesi dovremo conservare le cose buone di quest'anno e buttare tutte le altre".
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"Non c'è niente di positivo da portare via da qui. Siamo andati male, non siamo riusciti a trovare il giusto assetto, abbiamo faticato a portare la macchina nella corretta finestra d'esercizio. Abbiamo fatto un passo indietro a due gare fa, quando eravamo sul podio. Insomma un weekend difficile. Qui il problema per tutti (ma per noi un po' di più) è stata la pressione delle gomme. Ad Abu Dhabi si tornerà a condizioni standard e quindi possiamo sperare in un weekend migliore. Dobbiamo reagire come team. Capisco la frustrazione dei piloti degli ingegneri e dei meccanici ma da domani mattina ci concentriamo su Abu Dhabi, senza dimenticare che ormai siamo al novantanove per cento concentrati sul 2026".