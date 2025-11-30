Vela, Barcolana: Giulia Ascione riceve Trofeo Generali - Women in Sailing

La velista Giulia Ascione del team misto Marta 07 è la vincitrice della quinta edizione del Trofeo Generali - Women in Sailing, disputato lo scorso 12 ottobre nel Golfo di Trieste nell'ambito della 57/ma edizione della regata Barcolana. Insieme ad Ascione, sono state premiate Cristiana Monina (Mundus), seconda classificata, e Federica Tuniz (Bandito), terza classificata.
A Giulia Ascione è stato assegnato il trofeo firmato Barovier e la possibilità di frequentare un percorso di coaching e leadership personalizzato offerto da Generali Academy nel corso della premiazione ufficiale che si è svolta oggi al Teatro Rossetti di Trieste. L'obiettivo del progetto Women in Sailing, nato nel 2019 e sostenuto da Generali, è promuovere la vela giovanile attraverso la creazione di team misti, affinché il numero di donne in ruoli decisionali a bordo aumenti non solo nella regata più grande del mondo, ma in tutte le competizioni veliche.
"La vela mista si sta affermando come uno strumento importante - ha affermato Emma Ursich, responsabile Corporate Identity del Gruppo Generali - lavorare insieme, uomini e donne, non solo migliora le performance dei team, ma offre nuovi modelli di riferimento anche al di fuori di questo sport e apre la strada a una reale parità di opportunità e riconoscimento nel corso della vita. Complimenti alle premiate, il nostro auspicio è che il numero dei team misti cresca sempre di più". Il progetto si è evoluto negli anni, in collaborazione con Barcolana, con la creazione di una piattaforma di contenuti formativi liberamente accessibili e dedicati in particolare a istruttori, famiglie e circoli velici, questi ultimi coinvolti nel progetto per amplificare l'impatto dell'iniziativa.