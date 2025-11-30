Vela, Barcolana: Giulia Ascione riceve Trofeo Generali - Women in Sailing

"La vela mista si sta affermando come uno strumento importante - ha affermato Emma Ursich, responsabile Corporate Identity del Gruppo Generali - lavorare insieme, uomini e donne, non solo migliora le performance dei team, ma offre nuovi modelli di riferimento anche al di fuori di questo sport e apre la strada a una reale parità di opportunità e riconoscimento nel corso della vita. Complimenti alle premiate, il nostro auspicio è che il numero dei team misti cresca sempre di più". Il progetto si è evoluto negli anni, in collaborazione con Barcolana, con la creazione di una piattaforma di contenuti formativi liberamente accessibili e dedicati in particolare a istruttori, famiglie e circoli velici, questi ultimi coinvolti nel progetto per amplificare l'impatto dell'iniziativa.