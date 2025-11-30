Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Vela, Barcolana: Giulia Ascione riceve Trofeo Generali - Women in Sailing

30 Nov 2025 - 22:37

La velista Giulia Ascione del team misto Marta 07 è la vincitrice della quinta edizione del Trofeo Generali - Women in Sailing, disputato lo scorso 12 ottobre nel Golfo di Trieste nell'ambito della 57/ma edizione della regata Barcolana. Insieme ad Ascione, sono state premiate Cristiana Monina (Mundus), seconda classificata, e Federica Tuniz (Bandito), terza classificata.

A Giulia Ascione è stato assegnato il trofeo firmato Barovier e la possibilità di frequentare un percorso di coaching e leadership personalizzato offerto da Generali Academy nel corso della premiazione ufficiale che si è svolta oggi al Teatro Rossetti di Trieste. L'obiettivo del progetto Women in Sailing, nato nel 2019 e sostenuto da Generali, è promuovere la vela giovanile attraverso la creazione di team misti, affinché il numero di donne in ruoli decisionali a bordo aumenti non solo nella regata più grande del mondo, ma in tutte le competizioni veliche.

"La vela mista si sta affermando come uno strumento importante - ha affermato Emma Ursich, responsabile Corporate Identity del Gruppo Generali - lavorare insieme, uomini e donne, non solo migliora le performance dei team, ma offre nuovi modelli di riferimento anche al di fuori di questo sport e apre la strada a una reale parità di opportunità e riconoscimento nel corso della vita. Complimenti alle premiate, il nostro auspicio è che il numero dei team misti cresca sempre di più". Il progetto si è evoluto negli anni, in collaborazione con Barcolana, con la creazione di una piattaforma di contenuti formativi liberamente accessibili e dedicati in particolare a istruttori, famiglie e circoli velici, questi ultimi coinvolti nel progetto per amplificare l'impatto dell'iniziativa.

Ultimi video

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

01:19
La Nfl è su Mediaset

La Nfl è su Mediaset

01:27
237 giorni dopo

237 giorni dopo

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

I più visti di Altri Sport

NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:37
Vela, Barcolana: Giulia Ascione riceve Trofeo Generali - Women in Sailing
21:36
Short track: Sighel terzo nei 1000 metri a Dordrecht
20:35
Basket, Gallinari: "Ritorno a Milano difficile, per futuro non ho fretta"
20:07
Karate: Avanzini nuovo campione del mondo nei pesi massimi
20:02
Padel, Fip Silver Como: Sussarello-Parmigiani vanno ko in finale