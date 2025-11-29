Coppa del Mondo: Alice Robinson vince il gigante di Copper Mountain, prima top ten per Asja Zenere

La neozelandese ha anticipato l'austriaca Scheib e la norvegese Stjernesund, mentre l'azzurra ha concluso in nona posizionedi Marco Cangelli
Le nevi americane ridanno fiducia ad Alice Robinson che nel gigante di Copper Mountain trova la prima vittoria stagionale di Coppa del Mondo di sci alpino. La neozelandese ha dominato la competizione sapendo unire la potenza alla precisione terminando la prova in 1'58"91 e ritornando sul gradino più alto del podio a quasi un anno di distanza. La nativa di Sidney ha dimostrato di non farsi frenare da un tracciato solo all'apparenza facile, commettendo nella prima manche qualche sbavatura sul muro, ma rimanendo comunque al comando. Robinson ha però dato del proprio meglio nella seconda dove ha sfoderato tutti i propri cavalli per imporsi sul pendio del Colorado.
Seconda piazza per l'austriaca Julia Scheib che, dopo la vittoria di Soelden, si è confermata fra le più in forma del momento. La 27enne di Deutschlandsberg non si è fatta influenzare da una caduta in allenamento mostrandosi pulita già nella prima manche, tuttavia il meglio lo ha offerto nella seconda dove ha recuperato dopo un errore sul muro e concludendo così con novantasei centesimi da Robinson Terza posizione per la norvegese Thea Louise Stjernesund che ha firmato il miglior crono nella seconda discesa superando così la svedese Sara Hector e terminando a 1"08 da Robinson.
Ottima prova per Asja Zenere che si conferma la migliore gigantista ottenendo la nona posizione a 1"78 dalla vetta dopo una prima manche decisamente convincente. La 29enne veneta ha interpretato il tracciato con cautela la prima manche, dimostrando di essere molto pulita su un tracciato esigente. Nella seconda Zenere ha provato ad accelerare commettendo qualche sbavatura, ma riuscendo comunque a centrare la prima top ten della carriera.
Buon recupero per Sofia Goggia che, dopo una prima manche davvero complicata, è riuscita a risalire la graduatoria conquistando i primi punti stagionali e piazzandosi in diciassettesima posizione a 2"38 dalla vincitrice. La 33enne di Astino ha mostrato nella prima manche una sciata aggressiva, ma al tempo stesso troppo rotonda per rimanere agganciata alle migliori. Sfruttando l'inversione delle trenta, la finanziera orobica ha cambiato atteggiamento con un'azione composta che le ha consentito di recuperare sette posizioni e piazzarsi a ridosso delle migliori quindici.
Più lontana Lara Della Mea che, dopo una discesa inaugurale discreta, non ha saputo ripetersi commettendo una serie di errori e concludendo in ventiseiesima posizione a 3"24 da Robinson.