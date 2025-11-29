Coppa del Mondo: Alice Robinson vince il gigante di Copper Mountain, prima top ten per Asja Zenere

Seconda piazza per l'austriaca Julia Scheib che, dopo la vittoria di Soelden, si è confermata fra le più in forma del momento. La 27enne di Deutschlandsberg non si è fatta influenzare da una caduta in allenamento mostrandosi pulita già nella prima manche, tuttavia il meglio lo ha offerto nella seconda dove ha recuperato dopo un errore sul muro e concludendo così con novantasei centesimi da Robinson Terza posizione per la norvegese Thea Louise Stjernesund che ha firmato il miglior crono nella seconda discesa superando così la svedese Sara Hector e terminando a 1"08 da Robinson.