Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
SCI ALPINO

Coppa del Mondo: Alice Robinson vince il gigante di Copper Mountain, prima top ten per Asja Zenere

La neozelandese ha anticipato l'austriaca Scheib e la norvegese Stjernesund, mentre l'azzurra ha concluso in nona posizione

di Marco Cangelli
29 Nov 2025 - 22:31

Le nevi americane ridanno fiducia ad Alice Robinson che nel gigante di Copper Mountain trova la prima vittoria stagionale di Coppa del Mondo di sci alpino. La neozelandese ha dominato la competizione sapendo unire la potenza alla precisione terminando la prova in 1'58"91 e ritornando sul gradino più alto del podio a quasi un anno di distanza. La nativa di Sidney ha dimostrato di non farsi frenare da un tracciato solo all'apparenza facile, commettendo nella prima manche qualche sbavatura sul muro, ma rimanendo comunque al comando. Robinson ha però dato del proprio meglio nella seconda dove ha sfoderato tutti i propri cavalli per imporsi sul pendio del Colorado. 

Seconda piazza per l'austriaca Julia Scheib che, dopo la vittoria di Soelden, si è confermata fra le più in forma del momento. La 27enne di Deutschlandsberg non si è fatta influenzare da una caduta in allenamento mostrandosi pulita già nella prima manche, tuttavia il meglio lo ha offerto nella seconda dove ha recuperato dopo un errore sul muro e concludendo così con novantasei centesimi da Robinson Terza posizione per la norvegese Thea Louise Stjernesund che ha firmato il miglior crono nella seconda discesa superando così la svedese Sara Hector e terminando a 1"08 da Robinson. 

Ottima prova per Asja Zenere che si conferma la migliore gigantista ottenendo la nona posizione a 1"78 dalla vetta dopo una prima manche decisamente convincente. La 29enne veneta ha interpretato il tracciato con cautela la prima manche, dimostrando di essere molto pulita su un tracciato esigente. Nella seconda Zenere ha provato ad accelerare commettendo qualche sbavatura, ma riuscendo comunque a centrare la prima top ten della carriera. 

Buon recupero per Sofia Goggia che, dopo una prima manche davvero complicata, è riuscita a risalire la graduatoria conquistando i primi punti stagionali e piazzandosi in diciassettesima posizione a 2"38 dalla vincitrice. La 33enne di Astino ha mostrato nella prima manche una sciata aggressiva, ma al tempo stesso troppo rotonda per rimanere agganciata alle migliori. Sfruttando l'inversione delle trenta, la finanziera orobica ha cambiato atteggiamento con un'azione composta che le ha consentito di recuperare sette posizioni e piazzarsi a ridosso delle migliori quindici.

Più lontana Lara Della Mea che, dopo una discesa inaugurale discreta, non ha saputo ripetersi commettendo una serie di errori e concludendo in ventiseiesima posizione a 3"24 da Robinson. 

robinson
sci
gigante

Ultimi video

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

I più visti di sci

Brignone, il sogno Milano-Cortina 2026 continua: l'azzurra torna sugli sci

Stagione finita per Lara Gut-Behrami, addio a Milano-Cortina 2026: sarà operata

Brignone ritrova buone sensazioni sugli sci: "Non è un punto d'arrivo, ma di partenza"

Kilde, immagini shock dell'infortunio: taglio profondo fino all'osso

Brignone: "Non riesco a fare programmi a lungo termine. Olimpiadi? Non ne ho idea"

Coppa del Mondo di sci, Odermatt si impone nel supergigante di Copper Mountain

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:09
Yamal si sblocca al Camp Nou: il Barça batte in rimonta l'Alaves. Atletico ok
23:06
Milan-Lazio, finale infuocato: mano di Pavlovic in area, ma il VAR non assegna il rigore
23:03
Maignan alza ancora la saracinesca. Voti alti a Leao e alla difesa, Nknunku di nuovo rimandato
22:52
Contro la Lazio basta una zampata di Leao: Allegri batte anche Sarri e vola in vetta alla classifica
22:37
Locatelli fa 200 con la Juve: "Va oltre ogni sogno"